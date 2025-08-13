Capa Jornal Amazônia
Simone Almeida lança EP Leve com show gratuito no Teatro Waldemar Henrique

Cantora paraense celebra nova fase com show de lançamento e entrada gratuita

O Liberal
fonte

O EP Leve reúne sete faixas, incluindo duas composições inéditas de Simone Almeida (Divulgação)

A cantora paraense Simone Almeida, cuja voz é considerada uma das mais suaves da música brasileira, promete emocionar o público de Belém com o show de lançamento do EP Leve, seu mais recente trabalho. O trabalho reúne sete faixas, incluindo duas composições inéditas da própria artista, que agora também se apresenta como autora. A apresentação será no dia 4 de setembro, às 20h, no Teatro Waldemar Henrique, com entrada gratuita.

O EP acústico conta com a participação dos instrumentistas Davi Amorim e Igor Capela, que acompanham a cantora na apresentação de lançamento. O show contará ainda com a presença dos cantores e compositores Allex Ribeiro, Guto Risuenho e Renato Rosas, que também integram o projeto.

Com mais de 30 anos de carreira, Simone Almeida vê no EP uma obra de redescoberta. “Estou muito feliz com esse trabalho. São músicas não tão conhecidas. Além disso, também vou revisitar canções dos meus outros CDs. Esse projeto significa um ressurgimento, é uma continuidade de uma trajetória que eu sempre busquei visando qualidade, visando colocar no mercado músicas que tenham conteúdo, que tragam mensagens positivas, em meio a esse momento que o Brasil passa no mercado musical", avalia.

O lançamento marca uma nova fase na vida de Simone, que de forma resiliente superou obstáculos na vida pessoal e partiu em busca de um caminho mais equilibrado. Leve reflete as canções escolhidas a dedo, cujas sonoridades instigam sentimentos mistos profundos, mas sem deixar de lado a serenidade que se busca em meio à corrida ansiosa que o cotidiano às vezes nos impõe. 

“Eu queria um nome que tivesse relação com tranquilidade, após o turbilhão de coisas que passei com a depressão e ansiedade. Foi então que meu marido escolheu. Contei com a cumplicidade do meu esposo para fazer esse EP. Eu tive uma depressão tão forte, que eu não conseguia entrar em contato com a minha música. Foi um momento de reconexão comigo”, explica a cantora.

As duas composições da paraense foram criadas em parceria com Renato Rosas e Guto Risuenho. O EP também traz obras de Allex Ribeiro e João Paulo Carvalho; Juraíldes da Cruz; Simone Carvalho e Rafael Gabriel; Davi Amorim, responsável pelos arranjos, e Dilla Gomes; e Allan Carvalho. A produção é assinada por Fernando Dacko e Simone Almeida, com direção geral de Fernando Dacko e produção executiva de Sandro Destro. Todos os profissionais envolvidos são do Norte do país.

O lançamento foi viabilizado por meio do edital de circulação de projetos culturais da Secretaria de Cultura do Pará (Secult), com recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

Natural de Igarapé-Miri, no interior do Pará, Simone Almeida soma mais de 30 anos de trajetória na música da Amazônia. Já participou de projetos de destaque dentro e fora do estado, como o “Projeto Cantorias Amazônicas”, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e a turnê “Tambores da Amazônia”, ao lado de Nilson Chaves e Marco André.

Simone Almeida foi eleita como Melhor Intérprete do Festival Internacional de Música Brasileira na Bienal Internacional de Música de Belém em 2000 e 2002. Em 2003, lançou o seu primeiro CD, “Recado”, indicado ao Prêmio TIM da Música e pré-selecionado para o Grammy Latino. Em 2007, veio o álbum “Quando Teu Amor Chegou em Mim” e, em 2013, o projeto de música cristã “O Amor Maior”. Gravou ainda o EP “Chaves do Meu Coração”, em homenagem a Nilson Chaves.

 

 

