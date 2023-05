Enquete aponta favoritismo do carimbó como ritmo que merece destaque nacional na TV

Na enquete da semana, de O Liberal, os leitores e internautas responderam sobre qual outro ritmo, além do brega, deveria ganhar espaço nos programas de TV nacionais. O carimbó venceu dentre as demais opções, que foram o tecnobrega, a guitarrada e o siriá.

No palco do "Domingão com Hulk", o brega paraense foi sucesso no quadro "Dança dos Famosos", no domingo (21). O gênero foi apresentado por todos os casais da competição, com destaque ao coreógrafo paraense Holon Ho, que dançou com a atriz Priscila Fantin e, juntos, alcançaram a nota máxima no programa, para a alegria dos telespectadores da terrinha.

No Instagram, 51% dos seguidores votaram no carimbó, seguido do tecnobrega com 39%, guitarrada com 8% e siriá com 2%. Nos comentários, alguns internautas expressaram a vontade de ver dois ritmos paraenses em evidência nacional, como @neteboulhosa e @marcos_re1, que escreveram “carimbó e guitarrada”, enquanto @eloxavier defendeu “carimbó e tecnobrega”. Já @lk.lanny destacou: “Aqui do lado de casa o tecnobrega ganha todo final de semana, queria mesmo que ganhasse o mundo.”

Outros seguidores no Instagram criticaram que o programa da Globo mostrou imitações da cantora Joelma: “Não foi brega em geral, foi uma homenagem à Joelma”, comentou @josuemdrsp_. “Em relação à dança lá só vejo uma imitação da Joelma, nada de tecnomelody”, escreveu @helianasantoss.

Já no Twitter, o carimbó também venceu com 56,3% dos votos. A mudança em relação ao Instagram foi quanto ao segundo colocado, que ficou com a guitarrada, que recebeu 28,15% dos votos, seguido do tecnobrega com 15,6%. O siriá não recebeu voto. O seguidor @marcosmarques77 demonstrou que a preferência dele não estava entre as opções da pesquisa e comentou “passadão”, sinalizando que prefere ver as músicas do passado.

No portal OLiberal.com a resposta dos internautas foi parecida com a dos seguidores no Instagram, O tecnobrega ficou na frente com 60%, seguido do carimbó e guitarrada.