Doramas sobre famílias ricas e fortunas para entrar no clima da Mega da Virada (parte 1)

Com a proximidade do sorteio da Mega da Virada que tem prêmio estimado em R$ 600 milhões, é importante conhecer alguns doramas que têm histórias sobre pessoas ricas e poderosas antes de ficar milionário no dia 31 de dezembro.

Entre as produções asiáticas está o K-Drama "Match VIP", que é estrelado por Kim Hee-seon, Lee Hyun-wook, Jung Eugene, Park Hoon e Cha Ji-yeon. Além disso, o dorama conta com a direção de Kim Jung Min e está disponível na Netflix. Outra produção asiática que aborda a temática é o dorama "Alta Sociedade", que tem no elenco Park Hyung-sik, Sungo Joon, Uee e Lim Ji-yeon. Choi Young Hoon é a diretora da série que está disponível no Viki e no Kocowa.

VEJA MAIS

Muita gente acredita que dinheiro pode resolver todos os problemas, mas as indicações mostram que não é bem assim. Alguns problemas apenas começam quando há muito dinheiro envolvido.

Confira a primeira parte da lista de doramas que envolvem famílias ricas, fortunas e disputadas.

DORAMA "É TUDO MEU" / "MINE"

Sinopse: A série retrata a vida das pessoas de uma família muito rica e poderosa, em que todos vivem em casas separadas, mas numa grande e luxuosa propriedade do chefe e líder do grupo empresarial da família. Duas mulheres que são casadas com os herdeiros da empresa resolvem enfrentar os preconceitos e trilhar os próprios caminhos, já que o patriarca da família fica em coma após saber que um dos seus projetos de construção foi financiado ilegalmente. A partir daí uma luta para quem irá controlar o poderoso império se inicia. Muitos segredos e mentiras deverão ser mantidos longe do holofotes para que a família e a empresa possam continuar.

Gênero: Drama

Episódios: 16

Classificação: 12 anos

Elenco: Lee Bo-young, Kim Seo-hyung, Lee Hyun-wook e Ok Ja-yeon.

Diposnível: Netflix

DORAMA "THE HEIRS" / "HERDEIROS"

Sinopse: O herdeiro de um grupo rico da Coréia do Sul é enviado para estudar nos Estados Unidos. Enquanto ele está lá, o seu meio-irmão tentar fazer de tudo para ficar com o controle da empresa. As coisas começam a piorar quando o herdeiro se apaixona por uma mulher que ele não conhece direito, mas logo saberá que ela é filha da empregada da família. Isso acontece mesmo ele tendo uma noiva na Coréia, que irá até os EUA para convencer ele a voltar para casa. Diante de tanta intriga e conspirações, será que o amor pode prevalecer?

Gênero: Comédia Romântica

Episódios: 20

Classificação: 14 anos

Elenco: Lee Min-ho, Park Shin-hye, Kim Woo-bin, Kim Ji-won, Krystal Jung, Park Hyung-sik, Kang Min-hyuk, Kang Ha-neul, Choi Jin-hyuk e Jun Soo-jin.

Disponível: Viki, Netflix, Kocowa, Max e Prime Video

VEJA MAIS

DORAMA "MATCH VIP"

Sinopse: Uma mulher leva um vida aparentemente tranquila e bastante glamourosa até que ela perde tudo. Sem saber o que fazer da vida, ela procura uma empresa especializada em casamentos, em que os pretendentes são cobiçados. Essa é a única forma que ela encontra para continuar tendo uma vida de luxo e riqueza.

Gênero: Drama

Episódios: 8

Classificação: 16 anos

Elenco: Kim Hee-seon, Lee Hyun-wook, Jung Eugene, Park Hoon, Cha Ji-yeon.

Disponível: Netflix

DORAMA "SKY CASTLE"

Sinopse: A Universidade mais prestigiada da Coréia do Sul tem um condomínio em que as pessoas que moram lá são ricas, poderosas e ambiciosas, chamado Sky Castle. As crianças frequentam a mesma escola e tem o futuro traçado para seguir os passos dos pais, entrar na universidade, aumentar o prestígio do nome da família e ter sucesso. Além disso, os pais trabalham no hospital da universidade, então todos estão em constante contato. As famílias não vão medir esforços para que tudo saia conforme o planejado, ainda que os meios não sejam os mais éticos. Contudo, tudo vale quando se pensa no melhor para a família, segundo a alta elite sul-coreana desta série.

Gênero: Mistério e Suspense

Episódios: 20

Classificação: 16 anos

Elenco: Yum Jung-ah, Lee Tae-ran, Jeong Jun-ho, Yoon Se-a, Oh Na-ra e Kim Seo-hyung.

Disponível: Netflix

VEJA MAIS

DORAMA "HIGH SOCIETY" / "ALTA SOCIEDADE"

Sinopse: Quatro pessoas têm seus destinos entrelaçados, mas possuem vidas diferentes. Apesar de a única coisa em comum é em relação a alta classe social e os privilégios que isso pode ter. Mas é preciso lembrar que quantidade de dinheiro pode mudar ao longo da vida, em que uma pessoa pode acumular muito e outra pode acabar perdendo toda a sua fortuna. São essas situações da vida que a série vai retratar, em que as quatro pessoas vão ter que descobrir outros siginifcados, como o verdadeiro sentido de humanidade e amor, ainda que tudo pareça estar predestinado e não haja espaço para escolhas.

Gênero: Drama

Episódios: 16

Classificação: 14 anos

Elenco: Park Hyung-sik, Sungo Joon, Uee e Lim Ji-yeon.

Disponível: Viki e Kocowa

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)