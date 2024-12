Mega da Virada: saiba quanto custa e como aumentar as chances de ganhar o prêmio de R$ 600 milhões

Dezembro chegou trazendo a oportunidade para muitos brasileiros se tornarem milionários com o prêmio da Mega da Virada. Em 2024, a loteria promete um prêmio recorde que pode ultrapassar R$ 600 milhões, incentivando muitos a planejarem suas apostas com antecedência.

As apostas para a Mega da Virada 2024 já estão abertas e podem ser feitas até as 18h do dia 31 de dezembro, quando o sorteio ocorrerá às 20h. Este concurso, de número 2.810, é um dos mais esperados do ano e oferece o maior prêmio já registrado na história da Mega-Sena.

Para participar, é necessário escolher entre 6 e 20 números dentre os 60 disponíveis. O custo da aposta varia conforme a quantidade de números escolhidos.

Quanto custa apostar?

Os apostadores têm a opção de aumentar suas chances de ganhar ao escolher mais números, o que eleva o custo da aposta. Confira os valores para cada quantidade de números selecionados:

6 números: R$ 5,00

7 números: R$ 35,00

8 números: R$ 140,00

9 números: R$ 420,00

10 números: R$ 1.050,00

11 números: R$ 2.310,00

12 números: R$ 4.620,00

13 números: R$ 8.580,00

14 números: R$ 15.015,00

15 números: R$ 25.025,00

16 números: R$ 40.040,00

17 números: R$ 61.880,00

18 números: R$ 92.820,00

19 números: R$ 135.660,00

20 números: R$ 193.800,00

Chances de ganhar

Para entender as chances de ganhar na Mega-Sena, é essencial considerar conceitos de probabilidade e análise combinatória. Com uma aposta simples de seis números, existem aproximadamente 50.063.860 combinações possíveis, resultando em uma probabilidade de vitória de cerca de 0,000002%. Ao aumentar o número de dezenas escolhidas, as chances de ganhar também aumentam significativamente.

Por exemplo, se um apostador optar por marcar sete números em vez de seis, a probabilidade de ganhar na faixa principal melhora para uma em cerca de 7 milhões. No entanto, essa estratégia também implica um custo maior para a aposta.

Como aumentar as chances de ganhar?

Para aqueles que desejam aumentar suas chances de ganhar na Mega da Virada sem gastar muito, os bolões são uma excelente alternativa. Organizados por casas lotéricas ou por grupos de amigos e familiares, os bolões permitem que o valor da aposta seja dividido entre os participantes. Assim, caso a aposta seja vencedora, o prêmio também é compartilhado.

Regras dos bolões

A Caixa Econômica Federal estabelece algumas regras para a participação em bolões. O valor mínimo para um bolão é de R$ 15, e cada cota deve custar pelo menos R$ 6. É necessário ter no mínimo duas cotas por grupo e um máximo de 100 cotas. Além disso, cada bolão pode conter até 10 apostas, sendo que todas devem ter a mesma quantidade de números escolhidos.

Essa modalidade de jogo oferece maior acessibilidade a muitos apostadores, permitindo que eles participem com um investimento menor. Os bolões são uma estratégia popular, pois possibilitam a realização de várias apostas ao mesmo tempo, aumentando as chances de ganhar.

Como participar?

Para participar de um bolão, você pode organizar um grupo com amigos ou familiares e escolher os números juntos. Outra opção é adquirir cotas de bolões já organizados em casas lotéricas. Após preencher o volante com as informações do bolão e o número de cotas desejadas, o pagamento é feito, e cada participante recebe um recibo que garante sua parte no prêmio.

Vantagens dos bolões

Os bolões não apenas reduzem o custo individual das apostas, mas também multiplicam as chances de vitória. Por exemplo, ao participar de um bolão com várias apostas simples ou apostas combinadas, você pode concorrer com mais combinações sem precisar arcar com todo o custo sozinho. Além disso, ao optar por um bolão online ou organizado pela lotérica, você pode aproveitar a conveniência de apostar sem sair de casa. Essa flexibilidade torna os bolões uma escolha atraente para muitos apostadores.

Onde apostar

Os interessados podem realizar suas apostas em qualquer casa lotérica ou online através do site e aplicativo das Loterias Caixa. É importante lembrar que a Mega da Virada não acumula; se ninguém acertar os seis números sorteados, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina e assim por diante.

