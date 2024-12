Vai ter Mega Sena na próxima semana? Como fica a Mega da Virada? Veja aqui!

As apostas para a Mega Sena serão paralisadas e passarão ser exclusivas para a Mega da Virada a partir da próxima quarta-feira (18/12). O tradicional sorteio do prêmio que ocorre no dia 31/12, às 20h, está com o prêmio previsto para R$ 600 milhões.

Vale lembrar que o prêmio não acumula para o próximo sorteio, então de qualquer forma haverá, no mínimo, um ganhador.

Aplicação na Poupança

Caso haja apenas um ganhador do prêmio de R$ 600 milhões e o sortudo aplique o dinheiro todo na poupança da Caixa Econômica Federal, ele vai receber, aproximadamente, R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento, sem os devidos impostos legais.

Como Apostar na Mega da Virada?

Os apostadores têm até ás 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para realizarem as apostas em uma das lotéricas de todo o Brasil, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, que estão disponíveis para usuários Android e iOS, além do aplicativo Internet Banking Caixa (IBC).

Quanto custa uma aposta na Mega da Virada?

Assim como em outras apostas da Mega Sena, o valor para uma aposta simples na Mega da Virada é de R$ 5,00.

Quando começou a Mega da Virada?

O primeiro sorteio especial da Mega da Virada ocorreu em 2009. Desde lá, 121 apostas ganharam o prêmio milionário.

Os número que mais vezes saíram na Mega da Virada

5 vezes: 10

10 4 vezes: 05 e 33

05 e 33 3 vezes: 03, 20, 34, 36, 58, 41, 56:

03, 20, 34, 36, 58, 41, 56: 2 vezes: 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53.

Contribuição

As apostas nas loterias são uma forma de contribuir para o desenvolvimento do país, já que metade do valor arrecadado das apostas são repassados para investimento em esporte, educação, cultura, segurança e seguridade social, conforme determinação legal.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)