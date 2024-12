Mega-Sena 2805: aposta única leva prêmio de R$ 28 milhões; veja de onde é o ganhador

Uma aposta única de Belo Horizonte (MG) conquistou o prêmio de R$ 28 milhões no concurso da Mega-Sena 2805. O sorteio foi realizado na noite do último sábado (7), no Espaço da Sorte, São Paulo. Um apostador do Pará acertou cinco dezenas e ganhou um prêmio de R$ 50.629,15.

O ganhador realizou a aposta pela internet e acertou as seis dezenas sorteadas. Veja quais foram os números do sorteio:

58 - 24 - 01 - 55 - 47 - 06

Quantas pessoas acertaram a quina?

5 acertos: 60 apostas ganhadoras - R$ 50.629,15. Incluindo uma aposta de Colares, nordeste do Pará.

Quantas pessoas acertaram a quadra?

4 acertos: 3.839 apostas ganhadoras - R$ 1.130,40. Incluindo 58 apostas vencedoras no Pará.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

O próximo sorteio ocorrerá amanhã, terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.