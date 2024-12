Mega da Virada: a partir de hoje, as apostas são exclusivas para o sorteio do dia 31/12

A Caixa Econômica Federal informou que a partir desta quarta-feira (18) as apostas na Mega Sena são exclusivas para o sorteio da Mega da Virada de 2024, que ocorrerá na última terça-feira do ano (31/12), às 20h e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do banco.

Dessa forma, qualquer aposta que seja realizada para a Mega Sena será, na verdade, para o sorteio do concurso 2810 e que tem prêmio estimado em R$ 600 milhões, sendo o maior já sorteado na história das loterias no Brasil.

A Mega da Virada é um sorteio especial, assim como a Dupla Sena de Páscoa, a Quina de São João e a Lotofácil da Independência. Assim, o prêmio não acumula, então, de qualquer forma haverá, no mínimo, uma aposta vencedora. Caso ninguém acerte os 6 números sorteados, o prêmio irá para quem acertou 5 números e assim por diante.

O valor é estimado e ainda pode aumentar, pois depende do número de apostas realizadas para o sorteio. Assim, quanto mais gente apostar, é provável que o valor ultrapasse os R$ 600 milhões. Outro fator que faz aumentar o prêmio são os valores acumulados de outros sorteios. Como os sorteios para a Mega Sena regular já finalizaram, não deve sofrer alteração por conta disso.

Mega da Virada de 2023

No caso da Mega da Virada do ano passado, o prêmio estimado pela Caixa era de R$ 570 milhões. Como o número de apostas aumentou, o prêmio passou para R$ 588,8 milhões. Nesta ocasião, o valor foi dividido entre 5 apostas vencedoras, em que cada um recebeu aproximadamente R$ 117,76 milhões.

A procura foi tão grande, que o banco arrecadou R$ 2,4 bilhões apenas para o concurso da Mega da Virada de 2023.

Como Apostar na Mega da Virada?

Os apostadores têm até às 17h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para realizarem as apostas em uma das lotéricas de todo o Brasil, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, que estão disponíveis para usuários Android e iOS, além do aplicativo Internet Banking Caixa (IBC).

Como aumentar as chances de ganhar na Mega da Virada?

Os apostadores que desejam aumentar as chances de ganhar o prêmio no maior sorteio da história das loterias do Brasil, ele poderá marcar mais números no cartão de apostas.

Dessa forma, o valor do volante aumentará. Assim, caso marque 7 números, a pessoa pagará o valor de R$ 35 por cada jogo. Caso marque 10 número, a aposta custará R$ 1.050.

Vale dizer que o número máximo de números escolhidos por cada jogo é 20. Neste caso a aposta valerá R$ 193,8 mil.

Quanto rende se prêmio for aplicado na Poupança

Caso haja apenas um ganhador do prêmio de R$ 600 milhões e o sortudo aplique o dinheiro todo na poupança da Caixa Econômica Federal, ele vai receber, aproximadamente, R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento, sem os devidos impostos legais.

Quanto custa uma aposta na Mega da Virada e quais as chances?

Assim como em outras apostas da Mega Sena, o valor para uma aposta simples na Mega da Virada é de R$ 5,00. Neste caso, a probabilidade de ganhar é de 1 para 50.063.860 milhões.

Apostar 7 números: custa R$ 35,00 e a chance é de 7.151.980 milhões;

Apostar 8 números: custa R$ 140,00 e a chance é de 1.787.995 milhão;

Apostar 9 números: custa R$ 420,00 e a chance é de 595.998 mil;

Apostar 10 números: custa R$ 1.050,00 e a chance é de 238.399 mil;

Apostar 11 números: custa R$ 2.310,00 e a chance é de 108.363 mil;

Apostar 12 números: custa R$ 4.620,00 e a chance é de 54.182 mil;

Apostar 13 números: custa R$ 8.580,00 e a chance é de 29.175 mil;

Apostar 14 números: custa R$ 15.015,00 e a chance é de 16.671 mil;

Apostar 15 números: custa R$ 25.025,00 e a chance é de 10.003 mil;

Apostar 16 números: custa R$ 40.040,00 e a chance é de 6.252 mil;

Apostar 17 números: custa R$ 61.880,00 e a chance é de 4.045 mil;

Apostar 18 número: custa R$ 92.820,00 e a chance é de 2.697 mil;

Apostar 19 números: custa R$ 135.660,00 e a chance é de 1.845 mil;

Apostar 20 números: custa R$ 193.800,00 e a chance é de 1.292 mil.

Confira os resultados da Mega da Virada dos outros anos:

Mega da Virada de 2009: 10 - 27 - 40 - 46 - 49 - 58

Mega da Virada de 2010: 2 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50

Mega da Virada de 2011: 3 - 4 - 29 - 36 - 45 - 55

Mega da Virada de 2012: 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52

Mega da Virada de 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53

Mega da Virada de 2014: 1 - 5 - 11 - 16 - 20 - 56

Mega da Virada de 2015: 2 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56

Mega da Virada de 2016: 5 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53

Mega da Virada de 2017: 3 - 6 - 10 - 17 - 34 - 37

Mega da Virada de 2018: 5 - 10 - 12 -18 -25 - 33

Mega da Virada de 2019: 3 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58

Mega da Virada de 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42

Mega da Virada de 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46

Mega da Virada de 2022: 4 - 5 - 10 - 34 - 58 - 59

Mega da Virada de 2023: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56

Quando começou a Mega da Virada?

O primeiro sorteio especial da Mega da Virada ocorreu em 2009. Desde lá, 121 apostas ganharam o prêmio milionário.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)