Mega da Virada: paraense que ganhou R$ 117,7 milhões ainda não resgatou o prêmio

Até as 11h desta quarta-feira (3), o apostador(a) de Redenção, no sul do Pará, ainda não compareceu a uma Agência da Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio milionário da Mega da Virada. Conquistado no último domingo de 2023, o prêmio de R$ 588.891.021 foi dividido entre 5 apostas. Cabe ao apostador do Pará a quantia de R$ 117.778.204,25.

👉 Os números sorteados foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.

Esta semana, moradores da cidade relataram nas redes sociais que algumas pessoas estavam apreensivas e temendo por sua segurança, já que as especulações sobre quem seria o vencedor apontavam um grupo de pessoas conhecido na cidade.

Com a notícia de que o sortudo paraense seria do município, começaram as especulações na cidade sobre quem seria o possível vencedor (a) ou vencedores da bolada milionária. Alguns chegaram a cogitar que um grupo de 15 pessoas dividiria o prêmio, o que ainda renderia quase R$ 12 milhões para cada um.

Quem foi o paraense que ganhou na Mega da Virada?

Ainda não se sabe quem foi o paraense e, possivelmente, não vamos saber quem verá em sua conta bancária o valor de R$ 117 milhões após o sorteio da Mega da Virada. O que se sabe é que ele é da cidade de Redenção e que fez uma aposta simples de 6 números, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Como receber o prêmio da Mega da Virada?

De acordo com informações da Caixa, prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é do portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.