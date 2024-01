Mega da Virada: PM é acusado de sumir com R$ 35 mil arrecadados para bolões

Um cabo da Polícia Militar do Amazonas, Augusto Macario de Menezes, está sendo acusado de sumir com R$ 35 mil arrecadados para bolões da Mega da Virada, falsificar os bilhetes e usar o dinheiro para apostas esportivas. O crime foi denunciado por um grupo de 126 PMs, do município de Manaus, que repassaram o dinheiro para o cabo via PIX.

De acordo com a denúncia, registrada na madrugada de domingo (31), cada policial enviou R$ 280 para o cabo, somando R$ 35.280. No entanto, o acusado teria apostado somente R$ 500 do valor total. Augusto deveria fazer as apostas e enviar os comprovantes para um grupo no WhatsApp. No entanto, após receber o dinheiro dos colegas, ele não respondeu mais as mensagens.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, ele também foi acusado de fraudar os comprovantes. Os colegas perceberam que os bilhetes, supostamente comprados por mais de R$ 4.500, eram falsificados. Ele teria usando apenas parte do dinheiro para fazer as apostas, mas apenas algumas, no valor de R$ 140, eram verdadeiras.

Após ser procurado em sua própria residência, o cabo admitiu que usou o dinheiro de outras formas e não para as apostas da Mega-Sena. As polícias Civil e Militar ainda não se pronunciaram sobre o caso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)