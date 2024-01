Mega da Virada: veja em qual lotérica de Belém foi feito o jogo que rendeu R$ 70 mil a um sortudo(a)

Ficar triste por ter faltando apenas um número para ser mais um ganhador do prêmio principal da Mega da Virada de 2023 ou ficar feliz por levar a premiação da Quina (quando o apostador acerta 5 números)? Em Belém, quatro pessoas acertaram 5 números dos seis da Mega da Virada e vão poder solicitar, a partir desta terça-feira (2), o valor de R$ R$70.083,58.

Um dos ganhadores fez sua aposta em uma casa lotérica no bairro do Jurunas, mas precisamente na Avenida Bernardo Sayão. Um jogo simples, com a marcação de 6 dezenas, foi o responsável por encher ao menos um pouquinho o bolso de algum sortudo. As outras três apostas foram feitas online.

Como receber o prêmio da Mega da Virada?

De acordo com dados da Caixa, prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é do portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Quem foi o paraense que ganhou na Mega da Virada?

Ainda não se sabe quem foi o paraense e, possivelmente, não saberemos quem verá em sua conta bancária o valor de R$ 117 milhões após o sorteio da Mega da Virada. O que se sabe é que ele é da cidade de Redenção e que fez uma aposta simples de 6 números, segundo o site da Caixa Econômica Federal.

