Mega da Virada: paraense acerta as seis dezenas e leva prêmio de R$ 117, milhões

Um paraense vai iniciar o ano de 2024 milionário! Uma aposta do município de Redenção, no sul do Pará, acertou as seis dezenas da Mega Sena mais concorrida da história. A aposta feita no Estado vai dividir o prêmio de R$ 588 8 milhões com outras 4 pessoas. O sortudo que agora vai "tomar um tacacá, dançar, curtir e ficar de boa" embolsará a quantia de R$ 177,7 milhões!

Ao todo, 5 apostas acertaram as seis dezenas e vão dividir o prêmio, elas são das cidades de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Ipira (Santa Catarina), Redenção (PA) e uma aposta online.

O sorteio ocorreu na noite deste domingo (31) em São Paulo, e as dezenas sorteadas foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56 .

De acordo com dados da Caixa, 1.996 apostadores acertaram a quina e vão ganhar R$ 70.083,58. Outras 164.379 apostas acertaram a quadra e cada ganhador receberá o valor de R$ 1.215,71.

Ainda, segundo a Caixa, prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é do portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.