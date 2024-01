Mega da Virada: mais de 20 paraenses estão entre os ganhadores da Quina; confira

Além do paraense sortudo de Redenção, no sudeste do Pará, que acertou as seis dezenas da Mega-Sena da Virada de 2023 e agora é um dos milionários do grande prêmio, mais de 1.996 apostas também adivinharam a Quina e levaram, cada um, R$ 70.083,58, sendo 26 apostadores do Pará.

De acordo com dados da Caixa, prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é do portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Veja abaixo os 26 ganhadores paraenses:

ABAETETUBA/PA - LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS- R$70.083,58 ANANINDEUA/PA - C FONSECA - R$70.083,58 ANANINDEUA/PA - CL SAO LUCAS - R$70.083,58 ANANINDEUA/PA - LOTERIA SORTE GRANDE - R$70.083,58 BELÉM/PA - IBC - INTERNET BANKING CAIXA - R$70.083,58 BELÉM/PA - LOTERIA PORTAL DA FORTUNA LTDA - R$70.083,58 BELÉM/PA - LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS - R$140.167,16 BELÉM/PA - LOTOCENTER - R$70.083,58 BREVES/PA - LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS - R$70.083,58 CANAA DOS CARAJAS/PA - GUIA DA SORTE - R$70.083,56 CANAA DOS CARAJAS/PA - LOTERIAS ESTRELA DE CANAA - R$70.083,58 JACUNDA/PA - LOTERICA JACUNDA - R$70.083,58 JURUTI/PA - IBC - INTERNET BANKING CAIXA - R$70.083,58 MARITUBA/PA - LOTERIAS ZEBRAS III - R$70.083,58 MEDICILANDIA/PA - SORTE GRANDE - R$70.083,58 PARAGOMINAS/PA - LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS - R$70.083,58 PARAGOMINAS/PA - LOTERIAS VERDES CAMPOS - R$70.083,58 REDENCAO/PA - LOTERIAS JK - R$140.167,05 RIO MARIA/PA - RIO MARIA - R$140.167,05 SANTA BARBARA DO PARA/PA - PAU DARCO LOTERIAS - R$70.083,58 SANTO ANTONIO DO TAUA/PA - LOTERIA TAUA DA SORTE - R$70.083,58 SANTO ANTONIO DO TAUA/PA - LOTERIA TAUA DA SORTE - R$70.083,58 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA - R.G. BATISTA - R$210.250,30 SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA - LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS - R$70.083,58 TUCUMA/PA - TUCUMA - R$210.250,70 VIGIA/PA - LOTERIAS SORTE GRANDE - R$70.083,54