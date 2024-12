Ninguém acerta a Mega Sena 2809 e prêmio acumula para a Mega da Virada de R$ 600 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.809 da Mega-Sena, sorteadas na noite desta terça-feira (17). O prêmio de R$ 15,6 milhões segue acumulado para a Mega da Virada, que será realizada em 31 de dezembro, com recorde de R$ 600 milhões.

Os números sorteados no concurso desta terça-feira foram: 02 - 04 - 15 - 28 - 34 - 39.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, a quina teve 39 ganhadores, que vão receber R$ 60.526,40 cada um. Já a quadra premiou 5 mil apostadores, com prêmios individuais de R$ 674,43.

A partir desta quarta-feira (18), todas as apostas para a modalidade Mega-Sena serão destinadas exclusivamente ao concurso especial da Mega da Virada. O sorteio será realizado no último dia do ano, e o prêmio, que não acumula, será dividido entre os acertadores das faixas subsequentes caso ninguém acerte as seis dezenas.

Como Apostar na Mega da Virada?

Os apostadores têm até ás 18h (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro para realizarem as apostas em uma das lotéricas de todo o Brasil, pelo portal Loterias Caixa, pelo aplicativo Loterias Caixa, que estão disponíveis para usuários Android e iOS, além do aplicativo Internet Banking Caixa (IBC).

Quanto custa uma aposta na Mega da Virada?

Assim como em outras apostas da Mega Sena, o valor para uma aposta simples na Mega da Virada é de R$ 5,00.

Aplicação na Poupança

Caso haja apenas um ganhador do prêmio de R$ 600 milhões e o sortudo aplique o dinheiro todo na poupança da Caixa Econômica Federal, ele vai receber, aproximadamente, R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento, sem os devidos impostos legais.

Quando começou a Mega da Virada?

O primeiro sorteio especial da Mega da Virada ocorreu em 2009. Desde lá, 121 apostas ganharam o prêmio milionário.

Os números que mais saíram na Mega da Virada

5 vezes: 10

10 4 vezes: 05 e 33

05 e 33 3 vezes: 03, 20, 34, 36, 58, 41, 56:

03, 20, 34, 36, 58, 41, 56: 2 vezes: 02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 42, 46, 51 e 53.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)