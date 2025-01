Doramas que estreiam em janeiro de 2025; conheça as histórias e saiba onde assistir

Mais um ano iniciando e as plataformas de streaming continuam investindo nos doramas, afinal as produções asiáticas têm ganhado cada vez mais espaço nas listas do que assistir e cativado ainda mais o público.

Dentre os doramas que vão estrear em janeiro está o K-Drama "Weak Hero Class 2", que conta a história de um jovem estudante que não aguenta mais sofrer bullying na escola. A série é estrelada por Park Ji-hoon, Ryeoun (Go Yoon-hwan), Bae Na-ra, Lee Min-jae, Jun (Lee Jun-young) e Choi Min-young e tem You Su-min na direção e roteiro.

Na primeira lista de 2025, separamos seis K-dramas que vão estrear em janeiro. O último dorama da lista estreia nesta sexta-feira (3/12), na plataforma Viki. Confira!

DORAMA "PERGUNTE ÀS ESTRELAS"

Sinopse: Na série, uma astronauta conhece um obstetra-ginecologista na estação espacial, em que terão que salvar a vida na Terra. Enquanto ele é apenas um turista, ela não acredita que a vida pode ser salva do fim inevitável.

Gênero: Ficção Científica e Romance

Elenco: Lee Min-ho, Kong Hyo-hin, Oh Jung-se e Alex Hafner.

Episódios: 16

Data de estreia: 04 de janeiro

Disponível: Netflix

DORAMA "A RAINHA QUE COROA"

Sinopse: A filha ambiciosa e inteligente de uma família de prestígio se casa com um príncipe que é o quinto da lista de sucessão do trono. Depois que ele não é escolhido para assumir o comando do reinado, sua esposa ensina a ele como se comportar como se fosse um rei para poder ascender ao trono. Após ele conseguir, vira as costas para sua esposa e começa a se relacionar com concubinas. Mesmo assim, ela não se desespera e fará de tudo para continuar no poder.

Gênero: Histórico e Romance

Elenco: Cha Joo-young, Lee Hyun-wook, Lee Yi-dam (Baek Hye-won) e Lee Si-a.

Episódios: 12

Data de estreia: 06 de janeiro

Disponível: Viki

DORAMA "UNSMASKED"

Sinopse: A série acompanha uma equipe de reportagem investigativa chamada "Trigger", em que mostrará os desafios enfrentados pelos jornalistas para fazerem as matérias e as frustrações do dia a dia devido à rotina de casos complexos para desvendar. Depois de transmitirem uma reportagem polêmica, suas carreias ficam ameaçadas. Assim, eles vão ter que achar um informante que tem algumas informações sobre eles e está vazando para todo mundo. Enquanto isso, a equipe vai enfrentar um caso que foi arquivado há 20 anos, que é sobre um ator famoso.

Gênero: Drama e Thriller

Elenco: Kim Hye-soo, Jung Sung-il e Joo Jong-hyuk.

Episódios: 12

Data de estreia: 15 de janeiro

Disponível: Disney+

DORAMA "GRUPO DE ESTUDO"

Sinopse: Um aluno da pior escola do mundo deseja se tornar bom nos estudos, mas a sua única habilidade é na luta. Ainda que ele estude muito, não consegue atingir boas notas e a pressão para passar numa faculdade renomada começa a piorar tudo. Mesmo assim, ele não perde o foco para alcançar o seu objetivo. Enquanto isso, os seus amigos achavam sofrendo bullying, então ele terá como usar a sua força e habilidade em luta para ajudá-los.

Gênero: Ação e Comédia

Elenco: Hwang Min-hyun, Han Ji-eun, Cha Woo-min e Shin Soo-hyun.

Episódios: 10

Data de estreia: 23 de janeiro

Disponível: Prime Video

DORAMA "WEAK HERO CLASS 2"

Sinopse: A segunda temporada da série vai mostrar a continuidade do que aconteceu com um aluno que sofre bullying na escola. Depois de muitos desafios enfrentados e muitas lesões físicas e psicológicas, ele vai ter que enfrentar um dos maiores desafios que é lutar pela sua própria vida, já que a primeira temporada encerrou com ele em coma.

Gênero: Ação e Suspense

Elenco: Park Ji-hoon, Ryeoun (Go Yoon-hwan), Bae Na-ra, Lee Min-jae, Jun (Lee Jun-young) e Choi Min-young.

Episódios: 8

Data de estreia: 25 de janeiro

Disponível: Netflix

DORAMA "MEU SECRETÁRIO PERFEITO"

Sinopse: Uma mulher levar uma vida profissional perfeita como CEO de uma empresa importante de caça-talentos. Mesmo o setor sendo bastante competitivo, ela consegue ter sucesso por se dedicar completamente ao trabalho. Por outro lado, sua vida pessoal é um tanto quanto desorganizada e ela não consegue realizar tarefas simples do dia a dia. Mas as coisas mudam quando o seu secretário entra em ação e a vida dela começar a entrar no eixo, pois ele possui a habilidade de conseguir organizar a vida pessoal dela que é uma bagunça. Tudo isso porque ele criou sozinho uma filha que agora tem 6 anos. Até o relacionamento deles ficará apenas no trabalho?

Gênero: Drama e Romance

Elenco: Han Ji-min, Lee Joo-hyuk, Kim Do-hoon e Kim Yoon-hye.

Episódios: 12

Estreia: 03 de janeiro

Disponível: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)