Dorama: o que é, quais os melhores e onde assistir?

Os doramas têm conquistado o mundo com características de séries norte-americanas e novelas brasileiras. Sendo produções originais do leste e sudeste asiático, eles estão presentes em diversas plataformas de streaming, como Netflix e Viki. “Pousando no Amor”, “Pretendente Surpresa” e “Something In The Rain” são alguns sucessos entre o público.

Em 2023, a Academia Brasileira de Letras (ABL) incluiu a palavra “dorama” no vocabulário. “Dorama: substantivo masculino. Obra audiovisual de ficção em formato de série, produzida no leste e sudeste da Ásia, de gêneros e temas diversos, em geral com elenco local e no idioma do país de origem”, escreveu a instituição.

O que é dorama?

Doramas são produções audiovisuais de ficção originais do leste e sudeste da Ásia. Derivado da palavra “drama” em japonês, os doramas possuem características de séries norte-americanas e europeias (poucos núcleos narrativos e personagens), e de novelas latino-americanas (roteiros fechados e drama acentuado). Por isso, é comum que as obras sejam de apenas uma temporada com cerca de dez episódios de uma hora.

O elenco dos doramas também pode incluir os idols, cantores famosos de k-pop, além de outros atores asiáticos. Dependendo da localidade de produção da obra, há variação no nome: K-drama (Coreia), J-drama (Japão), C-drama (China) e TW-drama (Taiwan), por exemplo.

A origem do dorama também influencia na sua duração. C-dramas podem ter até 40 episódios de 40 minutos, enquanto K-dramas, normalmente, são divididos em 16 episódios de uma hora. Os J-dramas são mais curtos, com cerca de 11 episódios de pouco mais de uma hora.

Quais os gêneros presentes no dorama?

Diferente do que se imagina, os doramas não são apenas de romance. Essas produções podem se encaixar em outros gêneros, como escolar, histórico, policial, terror e suspense.

Quais são os melhores doramas?

A popularidade de cada dorama varia conforme o público e o país. Entretanto, algumas obras se destacam nos gêneros em que são encaixadas.

Doramas de romance

“Pousando no Amor” (Netflix)

“Pretendente Surpresa” (Netflix)

“Something In The Rain” (Netflix e Viki)

Doramas escolares

“Sonhe Alto” (Netflix, Viki e Kocowa)

”In A Good Way” (Viki)

“Sprout”

Doramas históricos

“O Rei de Porcelana” (Netflix)

“Amor Eterno” (Netflix, Apple TV e Viki)

“Princess Silver” (Apple TV e Viki)

Doramas policiais

“My Name” (Netflix)

“Extracurricular” (Netflix)

“A Jornalista” (Netflix)

Doramas de terror/suspense

“Alice In Borderland” (Netflix)

“Sweet Home” (Netflix)

“Strangers From Hell” (Prime Video)

Onde assistir dorama?

Os doramas podem ser conferidos em plataformas de streaming, como Netflix e Viki - site gratuito com obras asiáticas. A plataforma Kocowa está disponível com conteúdos exclusivos para assinantes. Algumas obras também podem ser encontradas na Apple TV e Prime Video.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)