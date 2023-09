Qual dorama assistir na Netflix? Administradoras de página sobre gênero indicam as três produções

Os seriados asiáticos de drama, conhecidos como doramas, conquistaram espectadores de todas as nacionalidades e se transformaram em uma verdadeira febre. Diante desse cenário, cinco meninas de vários lugares do País, inclusive, do Pará, se reuniram para criar uma página nas redes sociais chamada Dramolândia, onde dão dicas de quais séries assistir, falam sobre elenco, bastidores e, claro, compartilham spoilers.

À convite do Grupo Liberal, Roberta Cardins e Márcia Bougavilly, que são paraenses e responsáveis pelo perfil que possui mais de 77 mil seguidores no Instagram, indicaram quais os três melhores doramas para assistir.

Com enredos considerados envolventes, que podem ser no gênero romântico, suspense, investigativo e fantasia, os doramas são boas opções para maratonar nas plataformas de streaming por terem uma quantidade razoável de episódios. Os k-dramas, como se chama popularmente os dramas coreanos românticos, são os mais populares.

Segundo Roberta, a popularização do estilo de seriado se deu justamente pelo fato da maioria “fugir” de certos clichês e possuírem um ritmo diferente de exibição, ou seja, com poucos episódios. Ela também elogia o roteiro dos doramas, que são considerados redondos e sem enrolação.

“Eu amo os doramas que são de comédia romântica, porque são realmente de comédias e o senso de humor deles é muito bom. O suspense também me pega bastante, é daqueles que eu maratono com certeza”, afirmou a administradora da página.

A indicação de Roberta é a série “Sorriso Real”, da Netflix. Na história, um herdeiro se apaixona por uma mulher comum e seu carismático sorriso. “Eles não ficam dando voltas, e se existe um problema, conversam e se entendem. É muito legal acompanhar a construção do amor deles”, indicou para aqueles que não costumam gostar de produções dramáticas.

Márcia acredita que o sucesso dos doramas entre os brasileiros ocorreu também pela qualidade dos roteiros e investimentos nas produções, que costumam ser “impecáveis”, segundo ela, quanto a estética, fotografias e trilhas sonoras originais.

“A primeira vista, não parece grande coisa, mas se a pessoa assistir, já era, ela se apaixona. Você começa pelas histórias fofas e envolventes, quando vê, tem um tema social altamente relevante sendo tratado, que sempre te põe para refletir”, acrescentou.

Diferente de Roberta, Márcia tem preferências por séries dramáticas e indica o seriado “The Good Bad Mother”, da Netflix. A trama conta a história de uma mãe narcisista e um filho egoísta, que são levados a voltarem ao convívio depois que ele sofre um acidente e fica paraplégico.

“A história tem muitas nuances e é muito emocionante, o espectador ora vai ficar do lado da mãe, ora ao lado do filho. É um espetáculo à parte as atuações que renderam prêmios de excelência ao ator Lee Doo Hyun, que representou muito bem uma criança de sete anos em um corpo de um adulto de 35”, elogiou Márcia.

Por último, ela indica o dorama “The Glory”, também encontrado na Netflix. Neste o plano de fundo, é uma vingança e faz uma dura crítica a um problema social comum na sociedade coreana, o bullying. “A fotografia, a trilha sonora e o enredo são de arrepiar. É um drama que junta todos requisitos de dorama de excelência”, indicou Márcia.

