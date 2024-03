Oscar 2024: participação de Slash em performance de Ryan Gosling agita internautas; vídeo

A performance de “I’m Just Ken” no Oscar 2024, feita por Ryan Gosling e aguardada pelos fãs de “Barbie”, teve uma surpresa: Slash na guitarra. O momento foi marcado por agitação dentro e fora do Teatro Dolby, local onde a premiação ocorreu em Los Angeles (Estados Unidos). Todo de preto e com a clássica cartola, o guitarrista foi acalmado nas redes sociais.

A apresentação de Ryan Gosling iniciou na plateia. Sentado atrás de Margot Robbie, atriz que interpretou boneca nas telonas, o ator de Ken vestia um terno rosa cheio de brilhos, óculos de sol e chapéu de cowboy - referências ao personagem. No meio da apresentação, enquanto os outros Kens performavam, surge Slash com sua musicalidade marcante.

O público recebeu muito bem a surpresa e elogiou a presença do guitarrista. “Histórico”, classificou uma internauta. Confira abaixo.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)