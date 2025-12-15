Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Clássico dos doramas, Tokyo Love Story chega à Netflix e emociona nova geração

Clássico da TV japonesa dos anos 1990, dorama está disponível no catálogo da Netflix com legendas em português

Riulen Ropan
fonte

A combinação de um roteiro emocionalmente profundo com performances memoráveis transformou a produção em referência entre os doramas românticos. (Foto: Reprodução / Netflix)

Considerado um dos doramas mais icônicos da televisão japonesa, Tokyo Love Story está disponível no catálogo da Netflix, permitindo que o público redescuba, ou conheça pela primeira vez, uma das histórias românticas mais marcantes dos anos 1990.

Produzida pela Fuji TV e exibida originalmente em 1991, a série é baseada no mangá homônimo de Fumi Saimon, publicado entre 1988 e 1990 na revista Big Comic Spirits. A obra rapidamente se transformou em um fenômeno cultural no Japão e em outros países da Ásia.

Qual é a história de Tokyo Love Story?

Tokyo Love Story acompanha a trajetória de um grupo de amigos que se reencontra em Tóquio, onde passam a enfrentar os dilemas da vida adulta, do amor e das escolhas pessoais. Em meio à rotina agitada da capital japonesa, relações são colocadas à prova por sentimentos não correspondidos, lealdades abaladas e decisões que mudam destinos.

VEJA MAIS

image Conheça 13 doramas com cenas quentes para maratonar no final de semana (parte 1)
Nesta primeira parte da lista, confira 6 indicações de séries asiáticas

image Conheça cinco doramas que são clássicos de sucesso da década de 2000
A lista conta com J-dramas e K-dramas de diversos gêneros

image K-drama no Ver-o-Peso: Fotógrafo paraense cria dorama ambientado em Belém com ajuda da IA
Imagens mostram a Basílica de Nazaré, MABE e casarões históricos como cenários de drama asiático

O drama se destaca por retratar de forma sensível os conflitos emocionais da juventude, abordando temas como amadurecimento, expectativas frustradas e a passagem do tempo.

Rika Akana e o papel que marcou gerações

No centro da trama está Rika Akana, personagem interpretada por Honami Suzuki, cuja atuação se tornou um marco da dramaturgia japonesa. Carismática, intensa e vulnerável, Rika conquistou o público e ajudou a consolidar Tokyo Love Story como uma das séries mais amadas da história da TV no Japão.

A combinação de um roteiro emocionalmente profundo com performances memoráveis transformou a produção em referência entre os doramas românticos.

Remake de 2020 e a versão disponível na Netflix

O sucesso da história foi tão duradouro que, em 2020, a Fuji TV lançou uma nova adaptação da trama, com Shizuka Ishibashi no papel principal. Apesar de trazer uma abordagem mais contemporânea, o remake não está disponível na Netflix.

Já a plataforma de streaming disponibiliza a versão original de 1991, com legendas em português, preservando o charme nostálgico que conquistou fãs ao longo de mais de três décadas.

Por que assistir Tokyo Love Story?

Para quem aprecia romances intensos, histórias realistas e narrativas emocionais, Tokyo Love Story é uma escolha certeira. A série também funciona como uma verdadeira janela para a cultura pop japonesa dos anos 90, mantendo sua relevância mesmo após tanto tempo.

Com sua chegada à Netflix, o clássico ganha uma nova chance de emocionar espectadores brasileiros e reafirma seu lugar como uma obra atemporal sobre amor, escolhas e crescimento pessoal.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

Netflix

Tokyo Love Story
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Jenipapo Feira de Arte Gráfica realiza edição especial de dezembro na Casa da Linguagem

Evento valoriza a arte autoral e a produção independente em Belém, com oficinas criativas, música e gastronomia, fortalecendo a economia criativa e o consumo consciente de arte

15.12.25 16h25

ACIDENTE

Jornalista Maurício Kubrusly é internado na UTI após sofrer queda na Bahia

Maurício mora no sul da Bahia desde 2018, quando foi diagnosticado com demência frontotemporal

15.12.25 13h01

CELEBRIDADES

Filho do cineasta Rob Reiner é suspeito de matar os pais e foi internado 17 vezes

Ao longo dos anos, ele passou por diversas tentativas de tratamento em clínicas de reabilitação.

15.12.25 11h58

DIVIDIU OPINIÕES

Influenciadora é criticada por divulgar a própria marca de biquíni durante missão na África

Atitude da empresária foi alvo de diversas opiniões de internautas

15.12.25 11h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Novo casal? Shawn Mendes volta ao Brasil e é flagrado com Bruna Marquezine em praia

Vídeos que circulam nas redes mostram cantor canadense e atriz juntos em São Conrado, no Rio

15.12.25 23h45

cancelamento

Show agendado de Joelma é cancelado; entenda o motivo

Equipe da cantora atribui a decisão a falhas da organização; fãs se mostram frustrados com a recorrência de cancelamentos

15.12.25 23h40

HIT

Sabrina Carpenter dá conselho 'antihomem' sobre como compor hits; entenda

Premiada como Hitmaker do Ano pela Variety, cantora defende escrever “o oposto de um hit” e provoca ao sugerir letras que ironizam homens

15.12.25 20h06

POLÊMICA

‘Pau de Mendigo’: Ex-sem-teto Givaldo Alves vende estimulante sexual sem registro na Anvisa

O produto faria promessas mirabolantes e falsas sobre as partes íntimas masculinas e está sendo investigado

27.06.22 20h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda