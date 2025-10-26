Capa Jornal Amazônia
Documentário sobre Dona Onete é exibido na Mostra de São Paulo

Longa será apresentado neste domingo (26), na Cinemateca, com presença da artista paraense, e volta à programação na próxima terça-feira (29)

Amanda Martins

O documentário Dona Onete – Meu coração neste pedacinho aqui”, que retrata a trajetória da cantora e compositora paraense conhecida como Rainha do Carimbó Chamegado, integra a programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O longa será exibido neste domingo (26), na Cinemateca Brasileira, com a presença de Dona Onete, e terá uma nova sessão na terça-feira (29), às 16h45, no Cinesesc.

Dirigido por Mini Kerti e com roteiro de Carol Albuquerque e Victor Nascimento, o filme apresenta um retrato íntimo e sensível de uma das vozes mais representativas da cultura amazônica. A produção foi vencedora do prêmio de Melhor Direção de Documentário no Festival do Rio, onde teve sua estreia em outubro deste ano.

O longa acompanha a trajetória de Ionete Gama, nascida às margens de Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó. Órfã desde os nove anos, Dona Onete foi professora, militante e pesquisadora, tornando-se também guardadora da memória e dos saberes da floresta antes de conquistar projeção nacional e internacional na música, já aos 72 anos.

As filmagens percorrem cenários que dialogam diretamente com sua obra, passando por festas ribeirinhas, palafitas e paisagens amazônicas que inspiram suas canções marcadas por banzeiros, encantarias e celebrações da vida na Amazônia.

Palavras-chave

dona onete

documentário sobre a vida da Dona Onete

cultura

Documentário sobre Dona Onete é exibido na Mostra de São Paulo
Cultura
