Com exposição itinerante Amazônia Líquida, espetáculo Xingu será apresentado

Neste domingo, 26, a Cia. de Dança Airles Teixeira apresenta o espetáculo Xingu no Teatro Estação Gasômetro, às 17h. Na ocasião, também haverá uma mostra única da exposição itinerante Amazônia Líquida, da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf.

O espetáculo Xingu iniciou seu processo em 2017, através de uma pesquisa sobre natureza e povos originários. O resultado foi levado aos palcos. A apresentação fala principalmente do imaginário indígena a respeito da criação dos rios, da degradação da natureza e da exploração irresponsável dos recursos naturais.

“Em uma das cenas, o Pajé invoca o bicho-folha, um ser híbrido, parte homem e parte elementos da natureza. Ele tem a função de proteger a floresta da degradação”, explica Airles Teixeira, proprietária da companhia e diretora do espetáculo.

Com apoio da Galeria Rose Maiorana, Xingu é um projeto que contempla palestra sobre meio ambiente e workshop de dança para estudantes de escolas públicas, com culminância no palco junto aos bailarinos, em feira e exposição de trabalhos artísticos. O projeto já passou por duas cidades, Ananindeua e Curuçá, e agora chega a Belém. O espetáculo tem financiamento da Caixa Econômica Federal, através da Lei Rouanet.

Além da apresentação de Xingu, haverá também, no Teatro Estação Gasômetro, uma mostra de artesanato e feira de produtos de dança. Na ocasião, ao lado do palco, estarão expostas cinco obras da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarsso Sarraf, na exposição itinerante Amazônia Líquida. Unindo pintura e fotografia, a mostra de arte multidisciplinar retrata a beleza, as fragilidades e a identidade da Amazônia, promovendo a conscientização sobre sua preservação e convida o público à reflexão emotiva e ao encantamento com as cores, formas e memórias da floresta.

A Cia. de Dança Airles Teixeira foi fundada junto com a pesquisa realizada por um grupo de seis bailarinos. Atualmente, a companhia é composta por 13 bailarinos, que participam do espetáculo itinerante. A companhia também mantém os projetos sociais Flores de Orione (no bairro da Guanabara) e Ballet Uirapuru (no bairro do Icui), que oferecem aulas de ballet gratuitas para crianças e adolescentes desses bairros. Desde então, a Cia. tem produzido inúmeros espetáculos, com mais de 30 produções.

“Este ano, com o espetáculo Xingu, já realizamos cerca de nove apresentações. Esta temporada encerra no domingo com a apresentação em Belém. Além disso, serão entregues os certificados aos alunos que participaram do workshop de dança”, finaliza Airles Teixeira.

Agende-se

Data: hoje, 26

Hora: 17h

Local: Teatro Estação Gasômetro - Av. Gov Magalhães Barata, 830 - São Brás, Belém