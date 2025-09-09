Capa Jornal Amazônia
‘As cores da Amazônia’ traz acervo de Paulo Henrique Lobo para exposição em Belém

Curadoria de Jorge Eiró reúne obras de diferentes estilos que retratam a identidade amazônica. Rose Maiorana participa com ‘Aflorar Amazônico’, mostrando a força e delicadeza da floresta

Amanda Martins
fonte

Obras do acervo de Paulo Henrique Lobo incluem esculturas e quadros traduzem a diversidade cultural da região (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

A capital paraense recebe, a partir desta terça-feira (9), a exposição As cores da Amazônia sob os olhares dos paraenses e dos viajantes”, no Espaço Bosque Experience, localizado no piso térreo do Shopping Bosque Grão-Pará, na avenida Centenário. A mostra, com entrada gratuita, pode ser visitada até o dia 9 de novembro, das 10h às 22h, reunindo obras de artistas que retratam a diversidade cultural e natural do Estado

Com curadoria do arquiteto, professor universitário e artista plástico Jorge Eiró, a exposição apresenta parte do acervo do engenheiro civil, empresário e colecionador Paulo Henrique Lobo, que presta homenagem a artistas do Pará e também visitantes que enaltecem o estado em suas produções.

image O colecionador Paulo Henrique Lobo (à direita) e o curador da exposição Jorge Eiró (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Entre os trabalhos expostos está “Aflorar Amazônico”, obra da artista plástica Rose Maiorana. Criada em 2022, a pintura traduz a força da floresta e a delicadeza da vida, convidando o espectador a refletir sobre a preservação ambiental. A peça dialoga com o momento histórico que Belém vive ao sediar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 30, em novembro deste ano. 

image Obra da artista plástica Rose Maiorana (Divulgação)

Segundo Paulo Henrique Lobo, a obra de Rose representa a nova geração da arte contemporânea amazônica. Ele destacou que a exposição reúne nomes que vão dos acadêmicos antigos aos artistas contemporâneos. “É uma maneira de incentivar. Ela tem uma obra muito boa e reconhecida”, disse.

Coleção particular

O colecionador explicou que a mostra apresenta 60 quadros e cinco esculturas reunidos ao longo de 35 anos de dedicação às artes plásticas. Ele contou que a motivação para iniciar sua coleção veio de um tio e padrinho artista plástico.

“O que eu sempre digo é que uma coleção particular não está à disposição do público como a exposição de museus públicos. Quando tem a oportunidade de se ver uma coleção particular, se não comparecer, não vai ver mais os trabalhos dispostos”, afirmou.

‘As cores da Amazônia’ traz acervo de Paulo Henrique Lobo para exposição em Belém

Para Lobo, a exposição também reforça a importância de valorizar os artistas paraenses. “Nós temos os nossos artistas de valor e que precisam ser reconhecidos. Esse tipo de mostra divulga um pouco mais a arte no estado”, completou.

Jorge Eiró destacou que a exposição foi organizada de forma didática, reunindo obras produzidas ao longo dos últimos 120 anos. “É uma coleção excepcional. Nós temos aqui um panorama do que foi de melhor produzido nas artes plásticas do Pará, dentre pinturas, esculturas, fotografias e objetos. A exposição começa com os acadêmicos do início do século passado, atravessa os modernos e chega aos contemporâneos”, explicou o curador.

Eiró também participa da mostra como artista plástico. Sua obra presente na exposição tem caráter autobiográfico. “Ela fala de um Pará, mas eu vejo um tempo fora do mundo. É também um autorretrato e fala da trajetória do próprio artista plástico, com referências pictóricas e uma pegada pop. É bastante autobiográfica e caracteriza muito a minha pintura”, contou.

Segundo Raphaella Rocha, gerente de marketing do shopping, a mostra nasce com o propósito de reunir diferentes olhares que traduzem a força e a diversidade da região. “Acreditamos na força da arte como instrumento de conexão com a identidade amazônica e com o que há de mais autêntico na cultura paraense”, destacou. 

SERVIÇO:

‘Exposição Cores da Amazônia’

  • Local: piso térreo do Shopping Bosque Grão-Pará, localizado na avenida Centenário;
  • Quando: a partir de terça-feira, 9 de setembro;
  • Horário de visitação: 10h às 22h;
  • O espaço pode ser visitado até dia 9 de novembro;
  • Entrada gratuita.
