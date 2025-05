Conheça cinco doramas sobre advogados e tribunais disponíveis nos streamings

Alguns momentos da CPI das Bets parecem ter saído de uma série ou filme. É difícil acreditar que partes não foram combinadas ou encenadas às vezes. Logo bate uma saudade de assistir um dorama. As séries sul-coreanas costumam ter bons exemplos de advogados e não seguem apenas um gênero.

Nos doramas, vários tipos de advogados são apresentados. Tem aquelas mais durões, que são rígidos com quem está por perto, mas um amor no off. Tem também aquelas que surpreendem com o tamanho da determinação que tem. O importante mesmo é acompanhar uma boa história da rotina dos tribunais e escritórios de advocacia.

Dentre as indicações tá o K-Drama "Uma Advogada Extraordinária", estrelado por Park Eun-bin, Kang Tae-oh e Kang Ki-young. O enredo da história é sobre uma jovem com autismo que não teve uma vida fácil desde os tempos da escola. Agora uma advogada excelente, ela mostra o seu valor, apesar de todo o preconceito e tentativas de fazerem ela desistir. Só que esta não é uma opção para ela.

A direção do dorama é por conta de Yoo In Shik, que ficou famoso pela direção da série sul-coreana "Dr. Romântico". O roteiro é assinado por Moon Ji Won, que também está escalada para a segunda temporada do dorama "Uma Advogada Extraordinária".

Confira cinco doramas sobre advogados e tribunais:

1. Dorama "Uma Advogada Extraordinária"

Sinopse: Uma jovem que tem 164 de QI se formou como a melhor estudante da turma na Universidade Nacional de Seul. Além da inteligência, ela tem uma excelente memória fotográfica. Com suas habilidades, ela se torna advogada num grande escritório da Coreia do Sul. Enquanto cresce profissionalmente no escritório ao atuar de forma brilhante nos casos em que são passados para ela, a jovem advogada também crescerá pessoalmente, em que terá que aprender a lidar com os seus colegas, assim como eles vão aprender a conviver com ela. Nessa troca de experiências, amizades e amores poderão ser apreciados.

Elenco: Park Eun-bin, Kang Tae-oh e Kang Ki-young

Gênero: Drama

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Law School"

Sinopse: Um professor rigoroso e ex-promotor incentiva seus alunos da Faculdade de Direito a se destacarem. Por conta de um incidente misterioso, todos se voltam para solucionar o caso, mas fazer justiça parece um pouco longe de acontecer. Uma aluna acaba se destacando, mas ela tem motivos suficientes para não gostar dos colegas.

Elenco: Kim Myung-min, Kim Beom e Ryu Hye-young

Gênero: Drama

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Parceira Suspeita" ("Suspicious Partner")

O dorama "Parceria Suspeita" está disponível na Netflix, Kocowa e Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma estagiária da promotoria tem a oportunidade de trabalhar num caso real de assassinato. O promotor do caso é bastante conhecido e admirado. As coisas mudam de rumo quando a jovem se torna uma das suspeitas do crime. Assim, ela vai lutar para provar sua inocência, enquanto o verdadeiro assassino está próximo.

Elenco: Ji Chang-wook, Nam Ji-hyun e Choi Tae-joon

Gênero: Romance

Número de episódios: 40

Onde assistir: Netflix, Kocowa e Viki

4. Dorama "Doutor Advogado"

Sinopse: Um cirurgião fica indignado após perder uma paciente por negligência na cirurgia. Por conta disso, ele decide se tornar advogado e passa a atender apenas casos de crimes médicos. Sem esquecer sua antiga formação, ele analisa as questões do tribunal como partes do corpo humano esperando por um procedimento cirúrgico.

Elenco: So Ji-sub, Shin Sungrok, Lim Soo-hyang, Lee Kyungyoung, Lee Joobeen e Lee Dongha

Gênero: Drama

Número de episódios: 16

Onde assistir: Disney+

5. Dorama "Advogado Sem Lei" ("Lawless Lawyer")

Sinopse: Um ex-gângster se torna advogado em busca de vingança pela morte da mãe. Por conta disso, ele tem como foco principal atuar contra pessoas que acreditam ser intocáveis. Certo dia, ele conhece uma advogada que teve a licença suspensa porque agrediu um juiz corrupto. Juntos, eles vão enfrentar casos desafiadores.

Elenco: Lee Joon-gi, Seo Ye-ji, Lee Hye-young e Choi Min-soo

Gênero: Ação e Mistério

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki



(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)