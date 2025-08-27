Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Roda de conversa amplia debates da exposição ‘Vozes Femininas da Amazônia’

O encontro reuniu artistas para debater as narrativas presentes e as inspirações das obras que estão expostas na Galeria de Arte Rose Maiorana

Gabriel Pires
fonte

Encontro na galeria (Foto: Carmem Helena | O)

A Galeria Rose Maiorana recebeu, na tarde desta quarta-feira (27), uma roda de conversa que integrou a programação da exposição “Vozes Femininas da Amazônia”, realizada em parceria com o Instituto Mulheres Artistas da Amazônia. O encontro reuniu artistas para debater as narrativas presentes e as inspirações das obras que estão expostas no espaço. Durante o encontro, foram abordados temas como representatividade, identidade e a potência das linguagens artísticas produzidas por mulheres da região.

A exposição, aberta no último dia 13 de agosto, segue até o dia 29. Ao todo, 14 artistas participam da exposição: Andréa Noronha, Ariany Machado, Aracely Miranda, Camila Lima, Daniela Guerra, Michele Ferri, Maria Libonati, Milene Fonseca, Nazaré Mello, Rose Maiorana, Rose White, Rosana Uchôa, Renata Costa e Paula Guedes.

No encontro, a vice-presidente do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia e anfitriã da galeria, Rose Maiorana, enfatizou que esse é um momento de troca de experiências entre as artistas e até mesmo para discutir as diversas perspectivas sobre a arte de cada uma.

Para ela, a roda de conversa também simboliza a união feminina nesse contexto artístico. “Quando realizamos as exposições das mulheres da Amazônia, fazemos oficinas e um bate-papo para cada um falar sobre o seu quadro e a sua arte. E hoje é o dia da conversa, cada um tem que falar o que sentiu na hora que pintou, por que pintou sobre determinado tema. É uma forma também de poder expressar o que está sentindo na hora em que se está pintando. Eu acho muito esse momento porque a gente não tem contato toda hora e todos os dias”, observa Rose Maiorana.

image Rose Maiorana fala da importância do encontro (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Experiências

Mais do que uma oportunidade de debater sobre as próprias experiências, a roda de conversa, de acordo com Rose Maiorana, também promove o aprendizado de diversas técnicas de pinturas entre as artistas: “É muito importante saber o que cada amiga está fazendo. O que ela está pretendendo fazer, para onde ela vai, para onde ela está indo. Com isso, vamos discutindo, juntas, o que cada uma tem de qualidade. É uma troca de experiências. Isso é muito importante”, relata Rose.

Rose ainda lembra que a exposição leva a arte da mulher amazônida adiante, reforçando a representatividade. “Isso é sensacional para nós, para mostrar o nosso trabalho, que nós somos mulheres e temos espaço para poder mostrar todas as nossas artes”, observa.

Roda de conversa

Inspirações

Quem também esteve presente no encontro foi a curadora da exposição, Andréa Noronha, que também é presidente do Instituto Mulheres Artistas da Amazônia. Na mostra, Andréa Noronha expôs fotografias que representavam seus ciclos de vida, desde a maternidade até a pós-maternidade, seu investimento na arte e fases importantes, como a espiritualidade. Ela explicou que, embora normalmente exponha pinturas, optou por fotografias para essa série por falarem sobre vozes femininas.

Para ela, esse momento de reunião entre as artistas promove muitas reflexões. A roda de conversa consegue fazer com que as próprias artistas tenham essa aproximação maior. No dia a dia, é bem complicado. Quase não temos tempo de conversar, de planejar. E a gente não pode perder essa oportunidade. Isso porque é importante ter esse feedback das artistas, como acontece o processo criativo, elas estão inspiradas em quê, onde elas vão buscar inspiração”, frisa Andréa.

image Andréa destaca as potencialidades da artista amazônida (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

“A gente quer deixar bem claro que nós, enquanto mulheres e artistas amazônidas, nos inspiramos na Amazônia, nos inspiramos na vida que nós temos, que não é fácil. A gente sabe que, na maioria das vezes, as mulheres enfrentam uma situação de invisibilidade. Com a artista amazônica não é diferente. A exposição é uma oportunidade também de mostrar que estamos mais escondidas e nem invisíveis. Estamos aí para falar alto, para mostrar que temos voz”, acrescenta a artista.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

galeria de arte rose maiorana

roda de conversa

exposição

vozes femininas da amazônia
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CONTEMPLADOS

Prêmio Sebrae Amazônia de Música 2025 escolhe artistas em 28 categorias

Premiação foi no Theatro da Paz e reuniu artistas de nove estados da Amazônia

26.08.25 21h16

DESPEDIDA

Mestre Damasceno tem despedida com toadas e bois Vaga-lume e Marronzinho

Artista recebeu homenagens em seu velório

26.08.25 18h51

DESPEDIDA

Wanda Monteiro: 'Mestre Damasceno sempre foi um Encantado"

Filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, Wanda foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém

26.08.25 18h29

LUTO

Corpo de mestre Damasceno é velado no Museu do Estado do Pará, em Belém

Artista é o criador do búfalo-bumba e já compôs mais de 400 canções e seis álbuns.

26.08.25 17h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Influenciadora apontada como affair de Zé Felipe assume romance com Luan Pereira

Victoria Miranda foi apontada como affair de Zé Felipe após aparecer em uma festa acompanhada do cantor em Goiânia

27.08.25 9h28

Demência frontotemporal

Bruce Willis perdeu habilidades de fala, revela esposa

Segundo a mulher, mesmo com a perda gradual da linguagem, a conexão emocional com a família permanece viva

27.08.25 12h13

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

SUCESSO

'Pssica' é a segunda série da Netflix em língua não-inglesa mais vista do mundo

A atriz Ademara divulgou a conquista em sua página do instagram. Ela integra o elenco da produção

27.08.25 11h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda