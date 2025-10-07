Capa Jornal Amazônia
Rose Maiorana é eleita presidente do 'Mulheres Inspiradoras do Pará'

O movimento que reúne uma plataforma de liderança feminina no país, com 10 anos de história

Valéria Nascimento
fonte

Vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, foi escolhida como a líder do Mulheres Inspiradoras, no Pará, nesta noite de terça-feira (7) (Adriano Nascimento / Especial para O Liberal)

Um jantar seleto para convidadas, na noite desta terça-feira (7), em Belém, comemorou a escolha da vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, como presidente do Mulheres Inspiradoras do Pará – um movimento que reúne uma plataforma de liderança feminina no país, com 10 anos de história.

"Eu recebo com muita honra e orgulho esta missão e homenagem, por ser mulher, principalmente porque nós temos que dar voz para a mulher, e apoio e inspiração às mulheres que inovam e querem empreender", frisou Rose Maiorana.

A iniciativa tem parceria da ONU Mulheres e, esta semana, lançou em Belém o ‘Mulheres Inspiradoras HUB Amazônia’, espaço exclusivo do evento global dedicado ao protagonismo feminino em temas de sustentabilidade, inovação e negócios.

‘Rose Maiorana catalisa esse movimento’, diz CEO da Plataforma Mulheres Inspiradoras

Vice-presidente do Grupo Liberal, Rose Maiorana, é a líder do Mulheres Inspiradoras do Pará

"É a primeira vez que a gente vem para Belém e assume no Pará uma presidência de Mulheres Inspiradoras. A Rose Maiorana já faz parte da nossa comunidade há mais de um ano, e ela é bastante ativa, a gente já fez várias ações juntas", afirmou Geovana Quadros, que é paraense e a CEO do movimento pioneiro Mulheres Inspiradoras.

Geovana Quadros ressaltou que a escolha de Rose Maiorana é emblemática para o movimento de mulheres empreendedoras. "Este ano é a nossa comemoração de 10 anos, por isso que é simbólico a gente estar fazendo aqui em Belém."

"Eu sou paraense, então volto para a minha cidade para fomentar mais mulheres em posição de liderança. E eu acredito que a Rose é uma catalisadora desse tipo de movimento para mulheres. A Rose é um exemplo para a gente seguir juntas no mesmo propósito", disse Geovana.

A empresária Giordana Maiorana, filha de Rose, participou do jantar ao lado da mãe, e manifestou orgulho pela trajetória empresarial de Rose. “Eu vejo esta escolha da minha mãe com muita honra, estou feliz porque minha mãe sempre me inspirou, ela sempre foi à luta, sempre trabalhou e isso acabou me inspirando como profissional".

"A recordação que eu tenho é da minha mãe também muito humana, as pessoas me dizem, ‘ah, a sua mãe é carinhosa, tão carismática’ e eu digo, não precisa nem me dizer, porque eu sei a mãe que eu tenho. Ela, de fato, é inspiradora”, acrescentou Giordana Maiorana. 

Plataforma Mulheres Inspiradoras lança Hub na Amazônia para COP30

Na estreia em Belém, com atividades esta semana, a Plataforma Mulheres Inspiradoras lançou o HUB Amazônia, espaço exclusivo do evento global que será dedicado ao protagonismo feminino em temas de sustentabilidade, inovação e negócios.

A jornada, explicou a Ceo Geovana Quadras, tem três etapas. A primeira já está em curso, é a a etapa Pré-COP30, com o Programa de Mentoria e Desenvolvimento para Mulheres Empreendedoras da Amazônia. A iniciativa tem selo do MEC, metodologia própria da Plataforma Mulheres Inspiradoras, e é realizada em parceria com a HSM do grupo Anima (Maior grupo educacional do país) e do BRICS CCI de New Delhi, Índia.

O  Liberal é um dos apoiadores das atividades em curso, ao lado da Globo, Banco da Amazônia e Vibra. Desde esta segunda-feira (6) e até quinta-feira (9), empreendedoras selecionadas de várias regiões da Amazônia participam de uma imersão, em Belém, que reúne mentorias com líderes brasileiras, experiências de conexão e desenvolvimento estratégico.

Os cases de destaque do programa serão reconhecidos no palco da maior premiação de liderança feminina do Brasil, o Mulheres Inspiradoras do Ano, que terá Edição Especial Amazônia, durante a COP30.

O jornalista e colunista de O Liberal, Ismaelino Pinto, fez questão de prestigiar o evento de anúncio de Rose na presidência da entidade, e participou do jantar, na noite desta terça-feira.

“A cidade está movimentada, vai receber o Círio de Nazaré, que é um símbolo feminino muito forte, de proteção, ou seja, uma representação da mulher, a cidade também recebe a COP 30. Então a gente está em movimento, e ações como essa, de grupos de mulheres, em um movimento positivo como protagonistas da história delas, isso é importante”, afirmou Ismaelino.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

