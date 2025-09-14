Mulheres Inspiradoras lança Hub Amazônia e abre inscrições para programa de mentoria

A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em Belém em 2025, já começa a movimentar iniciativas voltadas ao protagonismo feminino. A Plataforma Mulheres Inspiradoras, maior comunidade de alta liderança feminina do Brasil e parceira da ONU Mulheres, anunciou o lançamento do Mulheres Inspiradoras Hub Amazônia, espaço exclusivo do evento global que vai destacar sustentabilidade, inovação e negócios liderados por mulheres.

Programa de Mentoria para empreendedoras da Amazônia

A primeira etapa do projeto acontece de 6 a 9 de outubro de 2025, em Belém, com o Programa de Mentoria e Desenvolvimento para Mulheres Empreendedoras da Amazônia.

Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal (Fabiola Tuma)

Durante quatro dias, participantes terão acesso a:

Mentorias exclusivas com grandes líderes brasileiras;

Imersão cultural com visitas estratégicas e vivência no Círio de Nazaré;

Conexões de negócios e experiências de desenvolvimento estratégico.

Os cases de destaque serão reconhecidos no Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano – Edição Amazônia, no dia 9 de novembro, dentro da programação da COP30.

Quem pode participar da mentoria

As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Podem participar mulheres empreendedoras da Amazônia que liderem:

Startups;

Pequenas e médias empresas fundadas ou cofundadas por mulheres;

Negócios de impacto social e ambiental, com foco em inovação e sustentabilidade.

Datas da mentoria: 6 a 9 de outubro de 2025

Local: Belém do Pará

Critério de seleção: negócios que promovam inovação, sustentabilidade, inclusão social e impacto positivo

Inscrições gratuitas: www.mulheresinspiradoras.com

Importante: a inscrição não garante participação. As selecionadas serão comunicadas por e-mail e WhatsApp.

Etapas do Mulheres Inspiradoras Hub Amazônia

O projeto será dividido em três fases:

Mentoria e desenvolvimento – 6 a 9 de outubro, em Belém; Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano – Edição Amazônia – 9 de novembro, no auditório O Liberal; Hub oficial na COP30 – de 10 a 15 de novembro, com painéis e debates sobre nova economia e agenda climática.

“Não há como falar de clima sem mulheres da Amazônia”

Geovana Quadros - Fundadora e Presidente Mulheres Inspiradoras (Divulgação)

Segundo Geovana Quadros, fundadora da Plataforma Mulheres Inspiradoras, o objetivo do Hub é inserir as mulheres amazônicas na agenda global de sustentabilidade:“O Hub Amazônia nasce para dar voz e ferramentas às mulheres da região, ampliando suas conexões e inserindo-as na agenda global de sustentabilidade. Não há como falar de clima sem trazer o protagonismo das mulheres da Amazônia, que são as mais afetadas”, afirmou.

Ela destaca que o programa pretende transformar a COP30 em um marco para a liderança feminina amazônica, conectando mulheres empreendedoras com oportunidades da nova economia.

Impacto local e internacional

Para Rose Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, receber o Mulheres Inspiradoras em Belém valoriza o protagonismo feminino em sustentabilidade e inovação:“O Pará vive um momento único. Em outubro, com o Círio, unimos fé e tradição, e a COP30 vem trazendo o olhar do mundo para a Amazônia. É uma forma de mostrar que a força das mulheres amazônidas é essencial para pensar soluções globais, conectando cultura e futuro sustentável.”

“Vai além de um simples evento”

Programa pretende transformar a COP30 em um marco para a liderança feminina amazônica (Rodolfo Custódio / Divulgação)

A gerente executiva de Marketing do Banco da Amazônia, Ruth Helena Lima, destacou que o projeto “vai além de um simples evento”, sendo a construção de um legado para as mulheres da região. Segundo ela, a iniciativa reconhece a força e a coragem das empreendedoras amazônidas e, com o Mulheres Inspiradoras HUB COP30, coloca suas vozes no centro da agenda global de inovação e sustentabilidade.

Ruth Helena enfatizou que, ao investir no futuro da Amazônia, o banco reafirma o propósito de impulsionar quem transforma e de abrir caminhos para novas lideranças femininas. O espaço, explicou, foi criado para que cada história seja ouvida, cada sonho ganhe forma e mais mulheres possam imaginar, criar e realizar. Para a executiva, a liderança feminina é essencial ao desenvolvimento sustentável, e o movimento deve inspirar outras mulheres a moldar o futuro da Amazônia com coragem e propósito.

O Hub Amazônia conta com apoio da Globo, O Liberal, Banco da Amazônia, Vibra, Sebrae Pará e ACP, além de parcerias internacionais com a HSM (Grupo Ânima) e o BRICS CCI de Nova Déli, Índia.