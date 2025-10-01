Capa Jornal Amazônia
Governo do Pará libera antecipação do 13º dos servidores; veja quando cai

Medida é realizada desde o início da atual gestão estadual, em 2019, e este ano, garante R$ 661 milhões na economia paraense, fortalecendo o comércio e os serviços

O Liberal

O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora, Hana Ghassan, anunciaram, em suas redes sociais, nesta terça-feira (30), o pagamento da primeira parcela do 13° salário dos servidores públicos estaduais. O pagamento será realizado nos próximos dias 7 e 8 de outubro.  

A medida, realizada desde 2019, geralmente antes do Círio de Nazaré, a tradicional festa religiosa conhecida como o “Círio dos paraenses”, visa proporcionar maior segurança financeira aos servidores e também estimular a economia local. 

A antecipação beneficiará mais de 161 mil servidores, incluindo ativos, inativos e pensionistas, e só é possível graças à organização financeira do Estado, com contas em dia e equilíbrio fiscal.

Com a medida, o governo do Pará injetando R$ 661 milhões de reais na economia paraense, fortalecendo o comércio e os serviços em todo o território estadual.

Confira o calendário de pagamento da primeira parcela do 13°:

Dia 07 (terça-feira) – Inativos militares e pensionistas civis; militares e inativos civis e pensões especiais/Seplad.

Dia 08 (quarta-feira) – Controladoria Geral, Vice-Governadoria, Casa Civil, Casa Militar, Procuradoria Geral, Defensoria Pública, Sedap, Sectet, Sefa, Seplad, Semas, Secult, Seel, Sedeme, Seju, Sedop, Sespa, Seaster, Setran, Secom, Setur, Seac, Semu, Seaf, Sepi, Seirdh, Secir, NGTM, NEPMV, NGPR, Artran, NGPM, Fadep, Corpo De Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Segup, Adepará, Arcon, Codec, Ceasa, Cohab, PCE/PA, Detran, Egpa, Emater, FCG, FCP, Fasepa, Funtelpa, Fapespa, Hospital De Clínicas, Hospital Ophir Loyola, Fundação Hemopa,  Santa Casa De Misericórdia, Imetropará, Iasep, Igepps, IOE, Iterpa, Jucepa, Prodepa, Seap, Uepa, Ideflor-Bio, Cph, Fundação Parápaz e Seduc (capital e interior).

