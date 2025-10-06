Capa Jornal Amazônia
‘Mulheres Inspiradoras Hub COP30’ reúne em Belém empreendedoras de impacto na Amazônia

O evento teve início nesta segunda-feira (6) e busca impulsionar negócios femininos da Amazônia que promovam inovação, sustentabilidade e impacto social positivo

O Liberal
fonte

Líderes empreendedoras durante o evento 'Mulheres Inspiradoras Hub COP30'. (Foto: Adriano Nascimento / Especial)

Para tratar sobre a participação feminina na agenda climática e de desenvolvimento sustentável, teve início nesta segunda-feira (6) a primeira etapa do ‘Mulheres Inspiradoras Hub COP30’. O programa de mentoria e crescimento profissional para empreendedoras de impacto da Amazônia tem em sua programação atividades imersivas de conhecimento e cultura no Estado, com visita à Ilha do Marajó e um encerramento com participação no Círio de Nazaré, no dia 12 de outubro.

O evento é um ponto de encontro das Mulheres Inspiradoras, maior comunidade de lideranças femininas do Brasil. A iniciativa, idealizada pela paraense Geovana Quadros, reúne cerca de 70 mulheres no auditório da TV Liberal. O grupo é composto por empreendedoras amazônidas e grandes líderes nacionais, incluindo CEOs e gestoras de impacto que atuarão como mentoras.

Mentoria Estratégica

Durante a manhã, neste primeiro dia de evento, as participantes estiveram em uma mentoria ministrada pela vice-presidente do grupo Liberal, Rose Maiorana, que assumirá o título de presidente regional do grupo. O momento faz parte da imersão de conhecimento com foco no desenvolvimento estratégico de seus negócios. O objetivo principal é tratar sobre a importância de empreendimentos liderados por mulheres que promovam inovação, sustentabilidade e impacto social positivo na região.

image Rose Maiorana durante a mentoria no 'Mulheres Inspiradoras Hub COP30'. (Foto: Adriano Nascimento / Especial)

A delegação também terá vários momentos de interação, como um almoço na Estação das Docas. Além disso, durante a tarde, ocorrerão mais palestras com as líderes empreendedoras. Além disso, será realizada uma visita à sede do Jornal O Liberal, com um tour pela redação e demais espaços onde ocorre a produção de conteúdo. O encerramento das atividades da segunda-feira será com um jantar para as participantes.

Programação

Além das sessões de mentoria, durante os demais dias de evento, as mulheres poderão estar em contato com atividades que envolvem as áreas culturais e turísticas para se conectarem com o patrimônio do Pará.

A delegação visitará pontos icônicos como o Theatro da Paz e museus locais, além de vivenciar experiências gastronômicas e ter contato com o Projeto Apoena, de apoio a crianças ribeirinhas. A agenda de conhecimento e cultura inclui uma visita à Ilha do Marajó e, em um momento de profunda conexão local, a participação no Círio de Nazaré.

Reconhecimento

A recepção oficial das convidadas acontece na noite de terça-feira (7), em jantar oferecido por Rose Maiorana, onde ocorrerá a cerimônia para apresentá-la como presidente regional do grupo.

mulheres-empreendedoras

Apoio

O Mulheres Inspiradoras Hub COP30 conta com o apoio de importantes instituições nacionais e internacionais, como BRICS CCI de New Delhi (Índia), Globo, O Liberal, Banco da Amazônia, Vibra e Copastur.

O resultado desta primeira etapa de desenvolvimento culminará no Prêmio Mulheres Inspiradoras do Ano, Edição Especial Amazônia, que acontecerá no dia 9 de novembro no auditório do O Liberal. Os cases de empreendedorismo de maior destaque no programa de mentoria serão reconhecidos no palco da maior premiação de liderança feminina do país.

O evento de sete dias na capital paraense (6 a 12 de outubro) consolida a atuação do Mulheres Inspiradoras como um dos principais movimentos que antecedem a Conferência do Clima (COP30) em Belém, assegurando que a voz e as soluções das mulheres da Amazônia estejam no centro do debate global.

MULHERES-EMPREENDEDORAS-COP

Palavras-chave

Mulheres Inspiradoras Hub COP30

mulheres inspiradoras
Belém
.
