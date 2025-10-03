Capa Jornal Amazônia
TOCA Carajás traz Dona Onete e Chico César para shows na orla do Rio Tocantins

Festival oferece ainda mostra criativa, feirinha gastronômica e shows de artistas locais, em dois palcos montados na Praça São Félix de Valois

O Liberal
fonte

Além de Chico César, artistas locais, como AQNO, Pirucaba, Desmonte, Nenzinha e Lynda Sousa estão no line up (Valéria Gonçalves/ Estadão Conteúdo)

Nessa sexta-feira (3) e sábado (4), o público de Marabá, no sudeste do Estado, recebe a programação musical do Festival TOCA Carajás, com Chico César e Dona Onete como headliners. O evento é a culminância do projeto que tem a proposta de fomentar territórios criativos e catalisar a produção cultural do sudeste paraense. As apresentações acontecerão na Praça São Félix de Valois, no núcleo Marabá Pioneira, a partir das 18 horas.

Desde o dia 15 de setembro, a proposta de "territórios criativos" idealizada pelo projeto vem oferecendo oficinas em música, audiovisual, gastronomia e artes visuais, em Parauapebas e Marabá. Na ‘Terra da Castanha’, as oficinas de Cerâmica Artística e Produção Musical contaram com a parceria da Faculdade de Artes Visuais e do Selo Recria, respectivamente. Já a oficina de Audiovisual, oferecida em parceria com o Cine Amazon - Cinema em Coletivo, ensinou alunos da república os passos para produção de um filme stop motion. E, amanhã , é a vez da oficina Pães Artesanais para Mulheres Amazônidas, realizada em parceria com a Casa Nativa.

Um outro produto do TOCA Carajás é a antologia “Vozes pela Sustentabilidade: arte, território e sementes de futuro”. A obra tem a proposta de reunir textos diversos de escritores da região, em uma coletânea idealizada e organizada pela Associação de Escritores do Sul e Sudeste do Pará (AESSP). O livro tem o objetivo de registrar e difundir expressões literárias, colocando a população, as vivências e as experiências do interior do Estado e da Amazônia como protagonista.

Neste final de semana, além de também poder conferir as produções das oficinas, o público irá prestigiar apresentações de um line up de peso. A programação cultural será gratuita e mescla nomes de artistas da região, como AQNO, Pirucaba, Negra Melodia, Amazon Fyah, SumanaSound, Lynda Souza, Nenzinha, Bruninho Fernandes, Desmonte e LUI, com os consagrados Dona Onete e Chico César.

Painéis debatem produção artística

Discutir os desafios e alternativas da produção de projetos culturais, além de garantir o protagonismo para os fazedores de cultura da região também são objetivos do Festival TOCA Carajás. Por isso, entre os dias 2 e 4 de outubro, o projeto realiza em Marabá painéis com nomes que são referência nas áreas de Produção Audiovisual, Produção Cultural e Música e Cultura Ballroom. A ideia é mobilizar produtores, comunicadores e o público interessado em ingressar nesse universo em torno de questões que possam auxiliar a fomentar a produção de projetos culturais criados e realizados nos territórios do sudeste Paraense.

O Festival TOCA Carajás é uma realização da AmpliCriativa, Ministério da Cultura e Governo do Brasil, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Os detalhes das oficinas e a programação de atividades podem ser conferidos nas redes sociais, no perfil oficial @tocacarajas. 


