Documentário de youtuber asiático no Pará mente sobre idoso e erra nome de castanha: 'Oportunista'

Um documentário produzido por um influencer asiático em Boa Vista do Acará, no Pará, está viralizando nas redes sociais, mas não por um bom motivo... A produção do youtuber Joe Hattab tem sido amplamente criticada já que apresenta histórias distorcidas e até mesmo mentirosas. O influencer também pareceu transmitir a ideia de que as pessoas que vivem na região são exóticas.

Durante a produção, Hattab, apresentador do canal responsável pelo documentário, entrevistou um morador local carinhosamente conhecido como "seu Ladi". Ao publicar o documentário, Hattab afirma que o idoso de 80 anos possui três esposas. A afirmação causou revolta nas redes sociais, especialmente entre aqueles que conhecem seu Ladi pessoalmente. Diversas personalidades paraenses, como as cantoras Fafá de Belém e Valéria Paiva, já se manifestaram sobre o assunto.

De acordo com relatos de pessoas próximas ao idoso, ele é viúvo e viveu toda a sua vida com apenas uma esposa chamada Dona Santana. Aqueles que o conhecem afirmam que ele sempre foi extremamente cuidadoso e respeitoso com a companheira.

Durante as filmagens, Ladi é gravado subindo em açaízeiros e batendo o fruto em seguida, enquanto o youtuber Joe Hattab chega a provar o açaí. No entanto, o documentário afirma que o idoso mora em Manaus, quando, na verdade, ele reside em Boa Vista do Acará.

VEJA MAIS

Castanha de caju?

Durante a gravação, Hattab também mostra a castanha do Pará e a chama de "castanha de caju", o que gerou mais indignação entre os internautas devido à falta de apuração e aos diversos erros presentes na produção.

Nas redes sociais, muitos internautas expressaram revolta com a situação. A cantorahttps://www.instagram.com/joe_hattab/ escreveu em seu perfil no Instagram: "Falta de respeito! Agora é a temporada de caça dos oportunistas que estão 'descobrindo' a gente!!! INADMISSÍVEL!!!".

"Em um país de cultura monogâmica é muito desrespeitoso e ofensivo que você divulgue uma informação falsa como essa. Apague o vídeo, peça desculpas publicamente ao povo da Amazônia e respeite a cultura dos locais que você visita!", disse ainda outra internauta.

Quem é Joe Hattab?

Natural da Jordânia, na Ásia, o youtube Joe Hattab se tornou uma celebridade do YouTube, com vídeos que acumularam mais de 1 bilhão de visualizações. Seu canal inclui vídeos virais, como "O desafio da endemia mais quente e perigosa do mundo com uma garota coreana e sua mãe" e um videoclipe para sua música "Flowers & Honey".