Ex-Polegar ameaça rival com faca e é expulso de 'A Grande Conquista'; veja

O ex-Polegar, Ricardo Costa, foi expulso do programa "A Grande Conquista" neste sábado (27), após puxar uma faca para Fábio Gontijo. Os dois protagonizaram uma discussão acalorada momentos antes.

A confusão iniciou depois que Fábio deixou uma sunga molhada em cima da cama. Em nota, a Record informou o motivo da expulsão do participante. "Depois de uma discussão durante a madrugada, o participante Ricardo Costa foi expulso. Ele se desentendeu com Fábio Gontijo e e foi buscar uma faca na cozinha. Por colocar em risco a integridade dos vileiros, Ricardo deixa a competição", disse a emissora.

Nas redes sociais, a equipe de Ricardo Costa se manifestou sobre o incidente, esclarecendo que o ex-Polegar errou na forma como se expressou. No entanto, ressaltaram que ele estava correto em sua reclamação. A intenção do participante era rasgar a sunga de Fábio com a faca, mas ele falhou ao não verbalizar claramente essa intenção. Dentro do reality, João Haddad comentou com os outros participantes que o colega disse que "iria picotar" Fábio Gontijo.