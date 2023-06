Turista australiano elenca o 'açaí paraense' como o melhor do Brasil; vídeo

Quando o assunto é açaí há quem compre briga, seja pela forma de se degustar ou até mesmo pela disputa de quem consome ou produz o "verdadeiro" fruto. Mas se depender do voto do turista australiano Simon Gurney, essa discussão já foi encerrada. O influenciador digital elencou o açaí do Pará como o melhor do Brasil. O comentário foi postado nas redes sociais, direto do Ver-o-Peso.

Simon até brinca que não queria fazer intriga, mas confessou: "Não querendo desmerecer nenhuma região e nenhum açaí. Todos os açaís do norte são gostosos, mas eu quero sempre ser sincero com minhas opiniões". A postagem já alcançou quase 120 mil visualizações e mais de 10 mil curtidas. Veja!

VEJA MAIS

Ao longo de três dias, o influencer também visitou pontos turísticos e deu destaque para a gastronomia paraense de forma informativa e com humor. O açaí tradicional, recém batido com charque, foi o que mais agradou o paladar e o coração do australiano. Confira outros vídeos pelo Pará!

Belém é a 11ª cidade visitada por Simon, ao longo de sete meses descobrindo as belezas do Brasil. O influencer seguirá nos próximos dias por Salinas e Marajó. Além do Pará, o influenciador digital já passou por outros estados do Norte do país, como Amazonas, Roraima e Amapá e outras capitais do sudeste e centro oeste.