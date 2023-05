Ação conjunta do governo garante qualificação e maquinário a mães batedoras de açaí

Cinquenta e cinco mães e batedoras de açaí de diversos bairros de Belém já contam com novos equipamentos para o trabalho, entregues na tarde desta quarta-feira (10), na Usina da Paz Jurunas/Condor. Elas também participaram de um curso de manipulação segura de alimentos, que vai garantir que elas possam continuar empreendendo e gerando renda. A capacitação foi viabilizada por meio de uma parceria entre o Governo do Estado e o Instituto Ver-o-Peso.

Além delas, outras dez mães do município de Augusto Correa, no nordeste paraense, também foram beneficiadas com equipamentos e qualificação. E pela proximidade do Dia das Mães, todas elas receberam uma cesta de alimentos. A iniciativa contou com o trabalho conjunto da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário e Pesca (Sedap), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) e também da Secretaria Estratégica de Articulação e Cidadania (Seac). A vice-governadora e, por hora, governadora em exercício Hana Ghassan participou da programação.

"Precisamos cada vez mais de ações concretas pelas comunidades, mas ainda vamos avançar mais pois há muito trabalho a ser feito. São muitos os desafios e estamos atuando diuturnamente para promover melhorias na vida das pessoas", discursou.

No total, foram entregues 144 equipamentos a 65 mulheres e mães, sendo 44 despolpadeiras, 55 mesas de catação e 45 máquinas de branqueamento. Por conta dessa parceria, iniciada há dois anos, já foram capacitados mais de 650 batedores de açaí, e mais de 1,5 mil equipamentos foram entregues.

As 65 trabalhadoras participaram da capacitação realizada nos dias 5 e 6 de maio, na própria UsiPaz. O curso foi ministrado por técnicos da Sespa, que repassaram técnicas para transportar, armazenar e manipular os produtos, evitando transmissão de agentes físicos, químicos e biológicos. As batedoras receberam, ainda, o selo de qualidade e o certificado do curso.

Regiana Tolosa, além de batedora de açaí é presidente do projeto Avança Tapanã e trabalha com a manipulação do fruto há três anos. "Estava precisando de um novo equipamento e agora tenho a oportunidade de oferecer um produto com mais qualidade, nem tenho como agradecer", contou.

Já são seis anos pagando aluguel do ponto e também do aluguel da máquina. Mas, agora, Rayanne Lopes vai poder guardar esse dinheirinho no caixa. "Agradeço demais ao governo porque vai ser uma economia muito grande", justificou.

Tatiane Moraes não alugava, mas batia açaí com o equipamento emprestado da irmã, que agora poderá ser devolvido. "Já chorei, estou muito feliz, e ainda aprendi bastante com o curso", relatou.

O presidente do Instituto Ver-o-Peso, Mario Alfredo Lima, garante que o apoio do governo ao trabalho da entidade já beneficiou milhares de feirantes e outros trabalhadores. "O governador abraçou a nossa causa e pudemos estender esse trabalho às batedoras de açaí, que saem daqui de equipamento novo e sabendo manusear muito melhor o fruto. Ganham elas e também, com chance de gerar ainda mais renda, e ganha o público", avaliou.

Titular da Diretoria de Feiras e Mercados, vinculada à Sedeme, Manoel Rendeiro comemorou também o esforço pela erradicação da Doença de Chagas na Grande Belém. "Vamos levar essa capacitação e equipamentos a todo o Pará, por orientação do governador", revelou.

Igor Normando, secretário Estratégico de Articulação e Cidadania, atestou a importância desse trabalho conjunto. "É um momento importante porque o governo ajuda na capacitação, fazendo com que essas empreendedoras ofereçam melhores serviços e produtos, fortalecendo o empreendedorismo e garantindo saúde", finalizou.