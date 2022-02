Ananindeua: batedores de açaí completam curso de higiene e boas práticas

Batedores de açaí de Ananindeua receberam carteiras de saúde da Unidade Básica de Saúde Centro (UBS), como parte do treinamento prático e teórico da Casa do Açaí. Os 20 batedores de açaí formados, além de passarem por avaliação médica, realizaram testagem rápida de HIV, Sífilis e Hepatite B e C. Eles participaram ainda de uma palestra, proferida pela enfermeira da unidade, Livia Aquino, abordando a biossegurança, manipulação correta de alimentos, a doença de Chagas e seu transmissor e possíveis contaminações.

A gerente de produção da Casa do Açaí de Ananindeua, Nazaré Oliveira, explica que a ação junto aos profissionais é fundamental pois lidam com alimento diariamente. "Como eles manipulam o açaí é preciso ter esse cuidado, eles precisam estar bem de saúde e por isso realizamos esse atendimento hoje junto aos batedores da Casa do Açaí", declarou.

LEIA TAMBÉM

Para o batedor de açaí Silvano Ferreira, que manipula o produto há 24 anos, essa foi uma oportunidade valiosa de prevenção a diversas doenças. "A ação em parceria com a UBS dá mais facilidade de realizar os exames que precisamos para emissão da nossa carteira de saúde", revelou.

A Casa do Açaí é um espaço onde os produtores e batedores de açaí são qualificados para as boas práticas na manipulação do produto. O projeto foi idealizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). O espaço foi entregue à população de Ananindeua no final do ano passado e reúne 30 batedores de açaí ao todo.