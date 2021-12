Ananindeua inaugura casa que irá qualificar produtores e batedores de açaí

Neste sábado (18), será inaugurada a Casa do Açaí, em Ananindeua. O local, será um espaço destinado à qualificação dos produtores e batedores de açaí do município. Este é um projeto realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedec), em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde (Sesau), de Serviços Urbanos (Seurb) e de Saneamento e Infraestrutura (Sesan).

A intenção é tornar a Casa do Açaí em um centro de referência para os profissionais locais que trabalham com o fruto. Um dos objetivos do local é de ensinar boas práticas de manipulação do produto, oferecendo maior qualidade aos consumidores.

Os produtores e batedores de açaí irão participar de cursos teóricos e práticos de manipulação e processamento do açaí, além de eventos e oficinas que seguem todas as normas vigentes de comercialização do fruto. A casa irá contribuir também com a geração de emprego e renda no comércio local.

(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Jorge Ferreira, coordenador do Núcleo de Atualidades)