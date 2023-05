Preço do litro do açaí sobe pela quarta vez consecutiva neste ano em Belém; aponta Dieese

Pela quarta vez consecutiva, o preço médio do litro do açaí consumido pelos paraenses, voltou a ficar mais caro em 2023. É o que revela a pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Pará e divulgada nesta sexta-feira (26). De acordo com os dados do levantamento, o preço médio do litro comercializado na capital já acumula alta de mais de 44%, percentual superior à inflação calculada para o mesmo período.

Ainda segundo o Dieese/Pa, o litro do açaí do tipo médio, comercializado em Belém, apresentou a seguinte trajetória de preços entre janeiro e abril desse ano: em Dez/2022, o alimento estava sendo comercializado em média, a R$ 19,28. Já no início deste ano (Jan/2023) estava custava, em média, R$ 19,92. Em Fev/2023 foi comercializado, em média, a R$ 21,22. Em Mar/2023, o produto já estav sendo vendido, a R$ 25,89 e no mês passado (Abr/2023), com o novo aumento, o açaí estava sendo encontrado com o valor de R$ 27,80, em média. Com isso, o preço médio do litro do açaí do tipo médio ficou 7,38% mais caro em abril em relação ao mês de Mar/2023.

As análises do Departamento Intersindical mostram ainda que no balanço de preços acumulado deste ano (Jan-Abr/2023), o produto subiu cerca de 44,19%.

Dependendo do local onde é comercializado, no entanto, o produto tem um valor diferenciado. Por exemplo, na última semana do mês passado, o litro do açaí médio, o mais consumido na capital do estado, foi encontrado entre R$ 16 e R$ 25 nas feiras livres, enquanto, nos supermercados, o preço do produto variou entre R$ R$ 30 e R$ 34, o litro.

Já o custo do açaí grosso apresentou um aumento de quase 10% em abril, na comparação com março, e a média de preços passou de R$ 37,20 para R$ 40,83 de um mês para o outro. Nas feiras livres, o preço ficou em torno de R$ 35. Já nos supermercados o produto estava sendo comercializado a R$ 48.

As análises comparativas do Dieese/Pa apontam ainda que que os reajustes registrados nos preços médios do litro do açaí (médio e grosso), acumulam altas bem superiores à inflação, calculada em 2,42% (INPC/IBGE) para os quatro primeiros meses deste ano (Jan-Abr/2023). Assim como também à inflação calculada em 3,83% (INPC/IBGE) para os últimos 12 meses.

Preço do açaí em Belém

Médio

- Março /2023: R$ 25,89

- Abril /2023: R$ 27,80

- Variação no mês: 7,38%

- Variação no ano: 44,19%

Grosso

- Março /2023: R$ 37,20

- Abril /2023: R$ 40,83

- Variação no mês: 9,76%

- Variação no ano: 39,49%

Fonte: Dieese-PA

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).