Preço do pescado registra novo reajuste em Belém; aponta Dieese

O pescado comercializado nas feiras e mercados de Belém teve um segundo reajuste de preços do ano. É o que aponta pesquisa divulgada nesta quarta-feira (15), pela Secretaria Municipal de Economia (Secon) e Departamento Intersindical de Pesquisa e Estudos Socioeconômicos (Dieese-Pa).

De acordo com o levantamento, realizado no mês de fevereiro, os aumentos mais expressivos foram nos preços da Pescada Gó, com alta de 16,95%, seguida do Tamuatá 14,89%; Curimatã 10,48%; Cachorro de Padre 8,31%; Pirapema 7,66%; Piramutaba 6,56%; Filhote 6,51%; Peixe Pedra 6,51%; Aracu 5,84%; Tainha 5,77%; Pratiqueira 4,38%; Xaréu 3,63% e o Tambaqui com alta de 3,49%. Poucas espécies apresentaram queda de preços, com destaque para a Sarda com recuo de 13,23%, seguida do Peixe-Serra com queda de 10,72%; Camurim 3,92%; Surubim 3,74%; Uritinga 3,16%; Bagre 3,04% e o Tucunaré com queda de 2,80%.

Já análise inflacionária anual, no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, apontou que em vários casos as espécies de pescado sofreram com reajustes bem superiores à inflação, estimada em torno de 6% para o mesmo período, segundo o Dieese-Pa.

Para o supervisor técnico do Dieese no Pará, Everson Costa, os reajustes no preço do pescado já eram esperados em virtude dos problemas conjunturais que envolvem questões como comercialização, defeso, mudanças de marés e aumentos dos custos pela busca do produto, não só na capital, mas também em todo o Pará.

Abastecimento para a Semana Santa

Com a proximidade da Semana Santa, época de maior consumo de pescado pelos consumidores belenenses, Secon e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) estão coordenando ações conjuntas com os diversos órgãos municipais e estaduais para controlar a saída do pescado. “A meta é garantir o abastecimento e a diminuição da especulação de preço nesse período”, ressaltou o secretário municipal de Economia, Apolônio Brasileiro.

Entre as ações definidas pela Prefeitura de Belém e Governo do Estado estão a fiscalização na Pedra do Peixe do complexo do Ver-o-Peso, o maior local de comercialização de pescado na capital, e mais uma edição da Feira do Pescado, que este ano será nos dias 05 e 06 de abril, das 8h às 14h, na Aldeia Cabana, Centur e em outro ponto na Av. Augusto Montenegro, a ser definido.

Na Feira do Pescado haverá a comercialização de diversas espécies de peixe, camarão e marisco. Os preços serão fixos e tabelados, conforme os valores estipulados entre os fornecedores cadastrados e a Sedap. Além da comercialização in loco, também haverá serviço de delivery, facilitando a acessibilidade dos consumidores.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).