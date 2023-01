Crise dos ovos: Pará tem alta de até 18% no preço do ovo em cenário de escassez mundial

Uma escassez de ovos de galinha tem sido sentida em diversas partes do mundo. Os Estados Unidos enfrentam um surto de gripe aviária, enquanto que a Europa é afetada pelos custos vindos da guerra da Ucrânia. No Brasil, especialistas afirmam não haver perigo, porém, uma alta nos preços destes produtos, motivada por diversos fatores, deixaram a cesta básica do consumidor mais cara. Um levantamento recente do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), do Pará, observou uma variação de 15% a 18% na mercadoria em 2022, em Belém, contra uma inflação calculada em 5,93% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

O estudo analisou os doze últimos meses e teve as feiras e supermercados da capital como base. Os preços da dúzia de ovos tiveram uma diferença que foi, em média, de R$ 9,48 em janeiro para R$ 11,10 em dezembro do ano passado, de acordo com o Dieese/PA. A produção da proteína animal ficou mais cara por ser um reflexo da alta também em fertilizantes, insumos, energia elétrica e etc, que contribuíram para o cenário atual. Além disso, o escoamento de produtos teve reajuste e é explicado pelo valor dos combustíveis, que atingiu quase dois dígitos acima da inflação em 2022. O Pará, por estar distante dos grandes centros, acaba sendo prejudicado com fretes mais elevados.

Ainda com o equilíbrio observado no final do ano, os preços não apresentaram recuo suficiente. Everson Costa, técnico e pesquisador do Diesse/PA, explica que houve uma oscilação nos valores da dúzia de ovos, fator que não foi suficiente para consolidar uma diminuição.

“Ao longo dos doze meses, as flutuações não foram uniformes: em determinado mês, você tinha reajustes que variavam de 2% a 3%, em outros meses, nós tivemos reajustes acima disso. Tivemos estabilidade de preço, ou seja, não houve uma flutuação uniforme, o que houve foram seguidos aumentos e, mesmo com pausa, os ovos encerraram o ano de 2022 para os paraenses com reajustes que variam entre 15 e 18%”, aponta.

Rendimento mensal das famílias paraenses é prejudicamento

Os impactos da situação afetam diretamente o consumo das famílias, na questão alimentícia. Isso porque o preço dos ovos, quando comparados com outras comidas, é mais em conta. “A gente está falando da proteína que, mesmo com a elevação de preço, está mais em conta. Hoje, infelizmente, o quilo da carne de primeira, em média, em Belém, custa em torno de R$ 40. Isso é praticamente um dia de salário mínimo [R$ 1.302]. Então, os ovos ainda são, pelo menos até aqui, a proteína de mais fácil acesso e de preço mais acessível para boa parte das famílias que gastam muito com alimentação e vivem aí apenas com um salário mínimo ou, menos que isso”, afirma Everson.

Quem faz uso dos usos para a produção de produtos para vender, como bolos e refeições, também sentem os efeitos, podendo haver comprometimento da renda mensal. “O nosso prato feito foi afetado. Pratos que levam essa proteína, tiveram que ser realinhados. Mesmo sendo a proteína ainda mais barata, impacta forte desde do consumo à formação de preços de pratos feitos em bares, restaurantes, no café da manhã, ou seja, o dia a dia foi prejudicado. Quem vive do fornecimento de alimentos, hoje, tem que pesquisar muito. Aproveita bastante as promoções para poder entregar um preço equilibrado e tentar manter sua margem de lucro para não ter perdas. O impacto é generalizado”, conclui o pesquisador.