Com alta no valor do salário mínimo, microempreendedores pagarão contribuição maior em 2023

A contribuição previdenciária dos microempreendedores individuais (MEIs) passará a ser de R$ 66 em 2023, correspondente a 5% do salário mínimo de R$ 1.320, que ainda deve ser oficializado por meio de uma Medida Provisória (MP). Como a contribuição mensal dos trabalhadores é calculada com base no salário mínimo, com o reajuste neste mês, o pagamento também sofre alta. Em 2022, o valor ficou em R$ 60. Já o MEI Caminhoneiro pagará R$ 158,4 de contribuição previdenciária (12% do salário mínimo). As informações são do G1.

VEJA MAIS

Junto com a contribuição previdenciária, o microempreendedor que exerce atividades sujeitas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pagará adicionalmente R$ 1, se desenvolver atividades de comércio e indústria. Já quem exerce atividades sujeitas ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) - prestador de serviços pagará mais R$ 5. No caso de precisar pagar os dois impostos, o valor sobe para R$ 6.

Assim, com os impostos, o MEI pagará mensalmente entre R$ 67 e R$ 72 em 2023, a depender da sua atividade. Já o MEI Caminhoneiro pagará mensalmente entre R$ 159,4 e R$ 164,4. Esse novo valor de contribuição mensal dos microempreendedores individuais será calculado automaticamente no momento da emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).