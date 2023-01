Novo salário de R$ 1.320 não deverá alterar poder de compra do brasileiro, acreditam especialistas

O aumento do salário mínimo para R$ 1.320 já está em vigor desde o último 1º de janeiro. Em relação ao praticado até 2022, o aumento é de 8,91%, com ganho real de 2,7%, o primeiro reajuste acima da inflação dos últimos quatro anos. Segundo informações do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgadas ainda no final de dezembro, o novo valor do salário mínimo vai injetar R$ 51,5 bilhões na economia brasileira. O governo, por sua vez, prevê um impacto nas contas públicas de cerca de R$ 6,8 bilhões, já incluídos no novo Orçamento aprovado pelo Congresso no último dia 22 de dezembro, um dia depois de promulgada a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que autorizou recursos fora do teto de gastos e possibilitou o aumento maior do mínimo.

O novo valor do salário mínimo é visto de maneira positiva pela maioria dos setores, embora o valor monetário propriamente dito seja considerado pequeno para dar conta do custo de vida do brasileiro.

Para o economista Nélio Bordalo, o acréscimo real na renda do trabalhador, que corresponde a cerca de R$ 108, ainda é um valor baixo, embora já represente uma retomada de crescimento, que contribui para aumentar o poder aquisitivo do trabalhador. “Nos últimos quatro anos, os reajustes concedidos ao salário mínimo foram abaixo da inflação, o que impactava no poder aquisitivo dos trabalhadores com renda de um salário mínimo. O valor para 2023 teve um aumento de aproximadamente 9%, subindo dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.320, enquanto a projeção para a inflação, medida pelo INPC, é de 5,8% para o acumulado de 2022”, detalhou.

Já o economista Genardo Oliveira considera que esse ganho real do salário mínimo não se sustenta por muito tempo, na prática. “Considero que o poder de compra que não se mantém por muito tempo, mas haverá oscilações e variações, já que geralmente os preços são acompanhados para o alto pelos reajustes salariais e, outro fator importante que devemos ressaltar é o custo de vida relacionado à localização em que o assalariado reside, pois, dependendo da região, esse custo de vida é muito diferenciado”, pontuou.

No Pará, cerca de dois milhões de pessoas recebem o teto mínimo

Segundo o técnico do Dieese Pará, Everson Costa, cerca de dois milhões de pessoas em todo o Pará recebem o salário mínimo. E, embora o novo salário vá incorporar ganho real depois de quatro anos, o valor do provimento ainda vai continuar comprando pouco, por diferentes fatores, entre os quais a elevação dos preços dos principais produtos básicos, como é o caso dos alimentos. “Na verdade, esses últimos quatro anos sem reajuste real aliados a esse contexto de produtos, bens e serviços com reajustes recordes em alguns casos, inclusive bem acima da inflação em alguns casos, fazem com que o salário, mesmo nessa nova configuração, não consiga acompanhar, embora, para alguns, possa representar a possibilidade de colocar um pouco mais de alimento na mesa”, pontuou.

Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Lojista do Município de Belém, Jesus Santana, o ganho real no salário mínimo é importante, embora a expectativa da classe trabalhadora fosse de um acréscimo um pouco maior. “Esperamos que o novo governo possa dar, no ano que vem, um reajuste maior, alavancando o salário mínimo, pois esse teto alcança uma gama muito grande de trabalhadores de vários ramos de atividades. No caso da nossa categoria, os comerciários, começamos recebendo o salário mínimo e depois passamos para outros patamares, mas sem dúvida impacta muito para quem recebe essa faixa salarial”, ressalta ele, acrescentando que, hoje, em Belém, há mais de 43 mil trabalhadores no comércio.

O novo valor do salário mínimo deverá ser pago, pela maioria das empresas, a partir da folha de fevereiro, embora isso possa variar. Segundo o INSS, por exemplo, aposentados e pensionistas de todo o Brasil começarão a receber o novo salário mínimo entre as datas de 25 de janeiro e 7 de fevereiro, de acordo com o calendário estabelecido pelo órgão.