Câmara fecha acordo com Lula para PEC da Transição

A Câmara chegou a um acordo com o governo eleito sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que baixa de dois anos para um ano a validade de gastos extras, segundo o relator da proposta na casa, deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA). Proposta foi “desidratada” para ser votada ainda nesta terça-feira (20) no plenário. As informações são da Agência Estado.

O acordo foi discutido na residência oficial da Câmara entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) líderes da Casa e o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad - que, mais cedo, teve uma conversa separada com Lula. Líderes tentam ainda emplacar outras mudanças para desidratar o valor total da proposta, mas o martelo ainda não foi batido.