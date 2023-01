Inflação fecha com alta de 5,79% em 2022, aponta IBGE

O indicador usado para medir a inflação oficial do país, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fechou em 5,79% em 2022, acima da meta definida pelo governo federal, e acelerou 0,62% em dezembro, alta superior à de 0,41% em novembro. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (10) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações são do G1.

Com o resultado, 2022 foi o quarto ano seguido em que o país teve alta de preços superior à meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional no ano. A meta era de 3,5% com teto de 5%. Embora tenha estourado o teto da meta, ficou bem abaixo do registrado em 2021, quando ficou em 10,06%.

O IBGE aponta que o maior impacto sobre a inflação do ano de 2022 partiu do grupo de alimentação e bebidas, que respondeu por 2,41 pontos percentuais (p.p.) do indicador. A segunda maior pressão sobre o índice veio do grupo de saúde e cuidados pessoais, com 1,42 p.p. de impacto.

O grupo que teve a maior alta de preços no ano, porém, foi o de vestuário, que teve altas superiores a 1% em 10 dos 12 meses. Já o grupo Habitação fechou o ano próximo da estabilidade. No oposto, a maior pressão negativa sobre o IPCA acumulado no ano foi exercida pelo grupo de Transportes, com impacto de 0,28 p.p.