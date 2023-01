IPTU ficará quase 8% mais caro em Belém neste ano, diz Prefeitura

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) terá reajuste de 7,93% no exercício de 2023 em Belém, como informou o diretor-geral da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), Mauro Gaia, à reportagem.

Segundo ele, os valores expressos em moeda corrente, na legislação municipal, serão atualizados monetariamente de acordo com a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo e Especial (IPCA-E) entre outubro de 2021 e setembro de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 3°, da Lei n° 8.033/2000.

O percentual foi apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, ainda segundo Gaia, a variação acumulada no IPCA-E adotada por Belém corresponde à mesma variação adotada pela maioria das capitais brasileiras.