Comida afetiva: Açaí e brigadeiros funcionais estão no cardápio de alguns hospitais no Pará

Comida afetiva ou "Comfort Food" é aquele prato que envolve a memória afetiva de quem o consome. No entanto, em situações de internação hospitalar, o pensamento sobre a alimentação, geralmente, é o oposto. As Fundações Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (HC) e Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMP) investiram no termo e planejam cardápios alimentares de conforto, com o objetivo de mostrar que é possível ter uma boa alimentação e boas memórias com essa comida, para ajudar na recuperação.

Com a supervisão de nutricionista, o Hospital de Clínicas está ofertando aos seus pacientes o açaí, que além de ser um fruto regional, está presente nas mesas e memórias dos paraenses. Os profissionais incluem o açaí na alimentação, sem prejuízos da prescrição da dieta. Assim como os demais alimentos, o fruto é certificado pela Vigilância Sanitária e tem qualidade.

A nutricionista que atua no HC, Talita Lobato, explica sobre a ideia de incluir essas comidas de conforto na alimentação dos pacientes.

“A oferta regular de açaí aos pacientes é algo de nosso anseio há muito tempo e enfim conseguimos regularizar este cuidado com nossos pacientes, visto o papel que ele tem em nossa cultura", iniciou Talita Lobato, nutricionista do HC.

"O açaí traz um valor nostálgico ou sentimental para quem gosta e pode melhorar o humor e refletir positivamente no tratamento, além de ser um alimento riquíssimo do ponto de vista nutricional. Queremos proporcionar a melhor experiência ao paciente que o recebe”, completou a nutricionista.

Para as crianças internadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica da Santa Casa, o brigadeiro proporciona os momentos de "voltar" às guloseimas das festas infantis. Contudo, eles são feitos funcionais, com batata-doce, chocolate 70% e sem lactose.

Cilea Ozela, nutricionista da Santa Casa, relata que a ideia partiu da observação das crianças internadas. O brigadeiro foi apenas uma das ideias executadas para melhorar o cotidiano dos pequenos.

“Vendo as dificuldades alimentares das crianças da UTI, as fonoaudiólogas e as nutricionistas da unidade tiveram a proposta de implantar um projeto para estimular crianças internadas que estão com sondas e com dificuldades de se alimentar", relembrou Cilea Ozela, nutricionista da Santa Casa.

"Começamos a produzir doces como brigadeiro funcional, chope de capim santo e as frutas no palito, com formatos de coração e outros divertidos para trazer a ideia de festa, de agrado para essas crianças, para que o hospital se torne um local mais agradável para elas. Essa iniciativa trouxe muita satisfação às crianças”, finalizou Cilea.