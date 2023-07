Mãe de influenciador mirim questiona o açaí paraense: 'Não dá não'

Um comentário falando do açaí paraense por parte da baiana Diana Panta, mãe do influenciador digital "Boca de 09", circulou pelas redes sociais nesta segunda-feira (03). Diana responde uma seguidora 'em negativa' sobre o modo de se comer o açaí no estado. A genitora do influencer mirim questiona: 'não dá não'.

O vídeo é curto e foi postado nos stories. O comentário enviado para Diana foi: "tem que vir pra Belém, conhecer o Ver-o-Peso, tomar aquele açaí com peixe frito de respeito". Diana Panta responde: "Um churrasco, uma carninha na brasa. Peixe com açaí não dá não, menina. Não dá não! Tu é doido! Peixe com açaí? Ai você me quebra. Não vai com amendoim, não?", rebate.

Alguns internautas a defenderam: "Eu super entendo uma pessoa que não conhece a cultura de outro Estado, não é obrigada a gostar. Assim como tbm não gosto da culinária de outros Estados", pontuou. "Não julgo sabe pq ? não gostei de várias comida principalmente de fora do Brasil então eles não são obrigado a gostar da nossa!", destacou outra seguidora.

Mas os paraenses não gostam muito do comentário: "Fale do que quiser, só não fale do meu peixe com açaí. É muito melhor do que esse açaí com granola e amendoim de vocês… Oh saudade do meu Pará", reforça uma seguidora. "Coragem, mulher. Primeiro conheça a cultura do açaí paraense antes de falar qualquer besteira. O norte existe amada e tem muito paraense de olho viu", critica outra seguidora.