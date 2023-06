Açaí ou cupuaçu: entenda os benefícios e saiba qual é o melhor nutricionalmente

Açaí e o cupuaçu são dois frutos muito conhecidos no Pará e nos estados da região amazônica, por terem grande importância econômica e nutricional. A safra do açaí vai de julho a novembro. Enquanto o cupuaçu, segue de outubro a junho. Mas afinal, qual o melhor em termos nutricionais? Confira!

Quem falou açaí, acertou! Em termo nutricional, o açaí possui maior valor energético. É rico em gordura boa, como ômegas 6 e 9, que controla o colesterol ruim. Tem mais vitamina A, C e E, bem como cálcio, magnésio e fósforo.

Diferencial do açaí:

Rico em bioativo: antocianina - antioxidante que atua na eliminação dos radicais livres. Nesse caso, controla o colesterol ruim e estimular a liberação de enzimas que agem contra o acúmulo de gorduras, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares.

Veja a tabela nutricional do açaí:

Porção: 100g de polpa

Calorias: 67 kcal



7,6 g de carboidratos

0,9 g de proteínas

5 g de gordura

5,8 g de fibras

20,8 mg de cálcio

20,9 mg de magnésio

20,2 mg de fósforo

110 mg de potássio

28,6 mcg de vitamina A

14,8 mg de vitamina E

42 mg de vitamina C

Veja a tabela nutricional do cupuaçu:

Porção: 100g de polpa

Calorias: 51 kcal

11,4 g de carboidratos

0,8 g de proteínas

0,5 g de gorduras

1,5 g de fibras

5,4 mg de cálcio

13,9 mg de magnésio

14,2 mg de fósforo

291 mg de potássio

10,5 mg de vitamina C

Quais os benefícios do cupuaçu?

O cupuaçu é rico em pectina, que é uma fibra solúvel, natural e não quebra na presença de enzimas. Ela ajuda na microbiota intestinal, por formar um gel no intestino, melhorando a absorção de água. Além disso, a pectina controla os níveis de açúcar no sangue, proporciona a diminuição do colesterol no organismo, ajuda na prevenção do câncer e de doenças cardiovasculares, bem como garante a saciedade, estimula o crescimento e a manutenção das bactérias boas que vivem no intestino.

Quanto as vitaminas, o cupuaçu é cheio de vitamina C e minerais. Quem faz uso das amêndoas, aproveita vários compostos antioxidantes, que previne o envelhecimento da pele.

Apesar de ficar um pouco abaixo da tabela nutricional da açaí, o cupuaçu é muito saudável, pobre em gorduras e proteínas e tem bons carboidratos, fibras, enzimas, além de ser rico em potássio.

E quanto às calorias?

Quando o assunto são calorias, o açaí perde para o cupuaçu. Cada 100 gramas de açaí contém em média 60-65 calorias, enquanto o cupuaçu possui cerca de 50 calorias.

Riscos à saúde

Em ambos os casos, se consumido em excesso, seja na forma in natura, em sucos ou em creme (como leite condensado, granola, xarope de guaraná) uma porção de açaí pode chegar a mil calorias, tornando-se uma espécie de 'bomba calórica'. Já o cupuaçu também podem ser calórico, em sucos, sucos, refrescos, compotas, doces, sorvetes, biscoitos, licores, iogurtes.