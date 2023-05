Diretor comenta teste de Halle Bailey em ‘A Pequena Sereia': ‘Ao final, estava chorando’

Halle Bailey já é conhecida no mundo musical pela sua dupla com a irmã Chloe Bailey. Mas, agora, a cantora e atriz tem tudo para emocionar os fãs da Disney com sua atuação no live-action de ‘A Pequena Sereia’.

Baseado no conto original de Hans Christian Andersen e animação da Disney de 1989, Halle dá vida à princesa Ariel, em adaptação que foi alvo de críticas por trazer uma versão "diferente" da personagem, mas que encantou a equipe de primeira nos testes de audição.

Para viver o papel da filha do Rei Tritão, Halle Bailey teve grande desempenho na atuação e performance musical, segundo a produção do filme. John DeLuca, um dos produtores, contou que a atriz foi umas das primeiras a fazer o teste e logo emocionou o diretor Rob Marshall na audição com a música ‘Part of Your World’, feita para a trilha sonora da animação.

Quando ela fez o primeiro teste e cantou essa música para nós, virei para o Rob e tinha lágrima nos olhos dele. Ela cantou essa música, fechou os olhos e cantou. Estava tão conectada, foi tão emocionante, tão bonito”, contou o produtor.

Mesmo diante da surpresa de ter achado a atriz perfeita para a Ariel em apenas 5 minutos de teste, a produção decidiu entrevistar outras garotas para o longa-metragem, mas Halle continuava sendo a candidata ideal para a personagem.

“Ela é adorável, completamente adorável, é impossível tirar os olhos dela. A emoção está no rosto e na voz dela”, disse Alan Menken, criador da música ‘Part of Your World’.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)