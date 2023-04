‘A Pequena Sereia: live-action ganha novos pôsteres e teaser; confira

Faltando apenas um mês para o lançamento do live-action de ‘A Pequena Sereia’, o longa-metragem teve sete novos pôsteres e um teaser divulgados nesta quarta-feira (26). O perfil oficial da Disney divulgou nas redes sociais, as imagens dos cartazes oficiais que irão estampar os cinemas a partir de 26 de maio.

O filme narra a história da princesa Ariel, em uma versão atualizada da animação do conto de 1989, de Hans Christian Andersen. A protagonista, Ariel, será interpretada pela cantora Halle Bailey, que ficou famosa recentemente pela dupla com sua irmã Chloe. De acordo com o diretor do filme, Rob Marshall, Halle foi escolhida devido ao desempenho que teve para a personagem, e não por que é negra, como especulado pela internet.

O longa conta com participações de Jonah Hauer-King (Príncipe Eric), Javier Bardem (Rei Tritão) e Melissa McCarthy (Úrsula). Na dublagem, Daveed Diggs será o caranguejo Sebastião, Jacob Tremblay o Linguado e Awkwafina fará a voz da ave Sabidão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)