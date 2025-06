Dia de São João: veja onde será feriado nesta terça-feira (24/6)

Comemorado nesta terça-feira, 24 de junho, o Dia de São João é uma das datas mais emblemáticas do calendário cultural brasileiro, especialmente nas festas juninas. Apesar da importância, o dia não é considerado feriado ou ponto facultativo nacional pelo governo federal em 2025. No entanto, estados e municípios têm autonomia para decretá-lo como dia de descanso, desde que previsto em legislação local.

Feriado em algumas regiões

No Nordeste, onde as festas de São João têm forte tradição, o feriado é oficial em Alagoas, sendo válido em todos os seus 102 municípios. Nessas cidades, os trabalhadores devem ser liberados. Caso contrário, têm direito ao pagamento em dobro ou à compensação com folga em outra data.

VEJA MAIS

Já em estados como Sergipe, Pernambuco, Bahia e Paraíba, o dia 24 de junho foi decretado como ponto facultativo pelos governos estaduais. No entanto, em algumas cidades, o São João foi oficialmente transformado em feriado municipal. É o caso das capitais Recife (PE), João Pessoa (PB), Aracaju (SE) e Salvador (BA), além de cidades com festas juninas de grande destaque, como Caruaru (PE) e Campina Grande (PB).

Fora do Nordeste, o dia também é feriado em Niterói (RJ) e Barueri (SP), onde São João é padroeiro.

Quem foi São João?

Conhecido também como São João Batista, ele foi um pregador judeu do século I, considerado profeta e o precursor de Jesus Cristo. É reconhecido por ter batizado Jesus no Rio Jordão e por pregar sobre arrependimento e purificação espiritual. É também apontado como autor das Epístolas Joaninas (1º, 2º e 3º João) e do Apocalipse, o último livro da Bíblia.

No Brasil, São João é o santo padroeiro das tradicionais festas juninas, inicialmente chamadas de Festas Joaninas, celebradas ao longo do mês de junho com danças, fogueiras, comidas típicas e muita cultura popular.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web de OLiberal.com)