Festa junina tem Arraial Kids; semana estreia novo videocast Conexão Mercado

Ampliação no Direito

O advogado municipalista Ederson Dias (foto) encerrou recentemente sua atuação na assessoria jurídica do Gabinete do Secretário de Segurança Pública. Porém, mesmo deixando a função, ele segue alinhado com o governo, já de olho no cenário das eleições de 2026.

Com passagem por importantes órgãos como Iterpa, Cosanpa, Seap, Secretaria das Cidades e Segup, Ederson agora foca na ampliação do seu escritório, com atuação estratégica nas áreas de Direito Público Municipal e Direito Eleitoral.

Arraial do Castanheira

O mês de junho está sendo de muita festa no Castanheira Shopping. A programação junina, que vem transformando a Praça de Alimentação em um verdadeiro Arraial, tem atraído público de todas as idades com barracas de comidas típicas, apresentações musicais, quadrilhas e atrações especiais. No último domingo (15), o Arraial Pet foi um dos destaques, reunindo tutores e seus bichinhos em uma tarde cheia de fofura no Lounge do 1º piso. E neste domingo (22), é a vez da criançada entrar no clima com o Arraial Kids, que promete muita animação também no Lounge, das 16h às 19h.

Para quem gosta do colorido e da alegria das quadrilhas juninas, o shopping vem recebendo diversas apresentações ao longo da semana, sempre a partir das 20h. Os trios pé de serra também continuam animando as tardes de sábado e domingo, das 17h30 às 19h30, levando forró ao vivo para os clientes.

A programação segue até o dia 30 de junho e você pode conferie lá no perfil do Instagram (@castanheirashop).

Desvendando COP 30

Na última terça-feira (17), o Grupo Ser Educacional realizou mais um episódio da série de lives Desvendando a COP 30, uma iniciativa que tem ampliado o debate sobre os desafios e caminhos para a construção de um desenvolvimento sustentável e consciente, especialmente com a proximidade da COP 30 em Belém.

O encontro teve como tema “Educação para a Sustentabilidade” e contou com a participação especial da professora doutora Betânia Fidalgo, reitora da Unama e diretora regional do grupo. A live, transmitida ao vivo, reforçou a importância da educação como ferramenta de transformação social e ambiental, trazendo reflexões sobre o papel das instituições de ensino na formação de uma nova geração mais comprometida com as questões climáticas. A série segue com novos episódios nas próximas semanas, consolidando o Grupo Ser Educacional como uma das vozes ativas na preparação da capital para a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima.

Parceria

O Sebrae no Pará e o ACNUR (Agência da ONU para Refugiados) firmaram recentemente uma parceria com foco em geração de renda, inclusão social e valorização cultural. A iniciativa vai beneficiar diretamente os artesãos indígenas Warao, refugiados que vivem no estado.

Com ações de capacitação presenciais e híbridas, o projeto tem o objetivo de aprimorar a produção de peças artesanais feitas com buriti, ampliando a qualidade e a capacidade de comercialização dos produtos. Uma união de esforços que conecta empreendedorismo, sustentabilidade e inclusão social no mercado paraense.

Conexão Mercado

Wigor Oliveira, presidente do Conjove, participa do Conexão (Divulgação)

Esta semana foi ao ar mais um episódio do videocast Conexão Mercado, com a participação de Wigor Oliveira (foto), presidente do Conjove – Conselho de Jovens Empresários da ACP. Durante a conversa, Wigor compartilhou sua trajetória no empreendedorismo, os desafios da juventude empresarial paraense e os projetos que o Conjove vem desenvolvendo para estimular o ambiente de negócios na região.

A entrevista trouxe insights sobre liderança, inovação e o papel dos jovens empresários no desenvolvimento econômico local. O bate-papo já está disponível nas plataformas digitais do Grupo Liberal.