Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

De Beyoncé ao tecnobrega, 'Rock Doido' conecta referências globais e amazônicas em um só clipe

Produção de clipe usou apenas um celular e contou com 250 pessoas na cena final

Amanda Martins
fonte

Gaby Amarantos (Divulgação)

A cantora paraense Gaby Amarantos lançou no último dia 28 de agosto o álbum Rock Doido”, disponível nas plataformas digitais com 22 faixas inéditas. O projeto inclui ainda um filme gravado em plano sequência na periferia de Belém, destacando elementos da cultura das aparelhagens. Intitulado “Rock Doido: O Filme”, o audiovisual dirigido por Naré e Guilherme Takshy, do coletivo Altar Sonoro, e gravado inteiramente com um celular. A narrativa retoma a personagem Xirley, criada por Gaby em seu primeiro videoclipe, agora em uma nova jornada que retrata a saída de casa para viver o universo das festas de aparelhagem, tradição cultural das periferias paraenses.

VEJA MAIS

image Amazônia Live: eventos em Belém unem música e consciência ambiental em setembro
Cantora Joelma se apresenta em palco flutuante ao lado de Mariah Carey, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

image Gaby Amarantos estreia ‘Rock Doido’ com filme no YouTube e disco disponível nas plataformas digitais
Projeto reúne artistas, dançarinos, influenciadores e moradores de Jurunas e Condor em experiência audiovisual inédita

image Anitta confirma data que virá para Belém participar do Global Citizen Festival; saiba quando
Ela se junta a um time de atrações de destaque no line-up, que inclui Chris Martin (Coldplay), Seu Jorge e Gaby Amarantos, além de lideranças indígenas como o Cacique Raoni Metuktire

Cenário das filmagens

As gravações ocorreram no bairro da Condor, próximo ao Palácio dos Bares, espaço escolhido por refletir a boemia, as cores e o movimento da região. O curta reuniu cerca de 250 pessoas, entre artistas, grupos de dança, músicos e moradores das comunidades de Jurunas e Condor. A apresentação contou também com a aparelhagem Rubi, uma das mais tradicionais do Pará, e o DJ Gigio Boy.

image Filmagens de Rock Doido aconteceram no bairro da Condor e contaram com a participação da comunidade (Arquivo pessoal)

Curiosidade

Um dos momentos de maior tensão envolveu os efeitos de pirotecnia com fogos de artifício. Segundo os diretores, um teste inesperado reduziu as opções de gravação de cinco para apenas uma, intensificando o desafio da equipe para concluir o plano sequência.

Referências culturais e musicais

image O álbum traz inspirações visuais nos trabalhos da cantora Beyoncé, a qual Gaby é muito fã (Reprodução/ Redes sociais)

O álbum traz inspirações visuais, além das aparelhagens paraenses, referências internacionais, como o conceito do disco “Renaissance” (2022), de Beyoncé. A proposta foi pensada como uma experiência contínua, sem cortes, semelhante às apresentações das festas típicas do Pará. O repertório reúne colaborações de artistas da cena nortista e participações nacionais. Entre os destaques estão:

  • Viviane Batidão na faixa “Te Amo Fudd*”;
  • Lauana Prado em “Não Vou Chorar”;
  • Gang do Eletro em “Tumbalatum”;
  • MC Dourado em “Cerveja Voadora”.

O trabalho também apresenta um remix de “Crina Negra” com a presença de uma quadrilha junina, além da participação das companhias de dança Cia Khaos e Cia Cabanos, dirigida pelo coreógrafo Rolon Ho, que aparece no clipe dançando com Gaby.

image Cantora Gaby Amarantos lança "Rock Doido: O Filme" (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Diretores

Para Naré, a produção traduz a vivência da comunidade.  “Transformamos aquilo que para nós é cotidiano em algo artístico. Foi lindo ver a união de todos, artistas, grupos de dança, fãs e moradores do bairro, todos empenhados em dar o seu melhor. Essa verdade aparece no filme”, afirmou.

Já Guilherme Takshy destacou o impacto da locação e do desafio técnico: “O bairro da Condor reflete perfeitamente o que queríamos mostrar: bares, cores e movimento. Tivemos um contratempo com os fogos e restou apenas uma chance de gravação. Isso fez todos ficarem em alerta para acertar de primeira”.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gaby Amarantos

cultura

celebridades

Rock Doido

belém

Aparelhagem

música paraense
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA CIRCULAR

Moda, música e conexão: 'No Garimpo' ganha as ruas de Belém no domingo (7)

Evento chamado 'No Garimpo' mostra o movimento da moda urbana de Belém

03.09.25 20h27

SUCESSO

Délcio Luiz celebra 35 anos de carreira com novos projetos e carinho do público paraense

Com shows cheios e carinho do público paraense, cantor do Nosso Tom e Cabanagem, e sonha em gravar com Djavan

03.09.25 12h38

PAGODE

Conectado: Mumuzinho apresenta o show de seu novo projeto no Pagode de Mesa do Nosso Tom

Pagode de Mesa comemora quatro anos com uma grande roda de samba

03.09.25 10h07

ESPETÁCULO

Fernanda Thurann apresenta o monólogo ‘Os Encantados do Sossego’ no Marajó

A apresentação gratuita acontece neste sábado, 6, em Soure, e faz parte da programação do Fest.Ce Marajó. Edyr Augusto colabora com o roteiro

03.09.25 9h38

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Vigia prepara programação cultural e exposição em comemoração ao 328º Círio de Nazaré

Exposição reúne fotos, crônicas e instalações artísticas sobre a devoção à padroeira e ficará aberta até dezembro

04.09.25 0h16

CONFIRMADO

Paraense Daniel Sobral está no Estrela da Casa, da TV Globo

Participante foi o 12º anunciado

30.07.25 16h43

NOVO AFFAIR?

Vini Jr. e Virgínia Fonseca estão juntos? Entenda os rumores

Craque da Seleção e influenciadora são vistos em clima de intimidade durante festa no Rio de Janeiro

22.07.25 20h29

Novela turca

Conheça 10 novelas turcas escondidas no Cplay.Live (parte 2)

O listão de novela turca chegou; dizi "Eşref Rüya" está entre as indicações

13.07.25 18h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda